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Paulis, Pauls, Pāvils, Pēteris
Pirmdiena, 29.06.2026 23:33
Paulis, Pauls, Pāvils, Pēteris
Pirmdiena, 29. jūnijs, 2026 17:30

Ogres slimnīca meklē sociālo aprūpētāju

Ogres rajona slimnīca
Ogres slimnīca meklē sociālo aprūpētāju
Foto: Ogres rajona slimnīca
Pirmdiena, 29. jūnijs, 2026 17:30

Ogres slimnīca meklē sociālo aprūpētāju

Ogres rajona slimnīca

SIA “Ogres rajona slimnīca” Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institīcija “Ogre” (Ogres Pansionāts), aicina darbā sociālo aprūpētāju.

PRASĪBAS:
• izglītība: pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība un sociālā aprūpētāja kvalifikācija;
• vēlama pieredze sociālajā darbā;
• valodas prasme: latviešu - augstākā pakāpe;
• spēja operatīvi un konstruktīvi pieņemt lēmumus un izrādīt iniciatīvu;
• precizitāte un augsta atbildības sajūta;
• labas komunikācijas prasmes un vēlme palīdzēt cilvēkiem;
• prasme būt empātiskai/am;
• prasme strādāt komandā;
• spēja operatīvi un konstruktīvi pieņemt lēmumus un izrādīt iniciatīvu;
• jāpārzina strādāt ar aprūpes plānošanas sistēmu “Apsis”, elektroniskā sarakste.
PIENĀKUMI:
• plānot un organizēt sociālās aprūpes pakalpojuma nodrošināšanu klientiem individuālajā līmenī, atbilstoši klienta spējām, vajadzībām un vēlmēm;
• piedalīties klienta sociālās aprūpes plāna izstrādē, realizācijā un pilnveidē atbilstoši identificētajām problēmām;
• izvērtēt un noteikt sociālās aprūpes pakalpojuma kopumu;
• veicināt klienta līdzdarbību optimāla sociālās aprūpes pakalpojuma saņemšanā;
• koordinēt un novērtēt aprūpētāju darbu;
• sastādīt un sagatavot aprupētājiem ikmēneša darba grafiku;
• regulāri veikt ierakstus klientu lietās par klientu sociālās aprūpes plānošanu, nodrošināšanu un novērtēšanu;
• veicināt klientu sociālo aktivitāti;
• veicināt klientu sociālo prasmju uzturēšanu un jaunu prasmju apgūšanu;
• sekmēt klientu sociālās aktivitātes, palīdzot saglabāt aktīvu dzīvesveidu;
• labas komunikācijas prasmes saskarsmē ar klientiem un viņu radiniekiem;
• veikt klientu pavadoņa un/vai starpnieka funkcijas;
• dokumentēt sociālās aprūpes procesu.
PIEDĀVĀJAM:
• darba laiku: slodzes ietvaros (8.00-16.00);
• darba līgumu: uz nenoteiktu laiku;
• darba algu: 1700.00 EUR (bruto);
• atbalstoši kolēģi un profesionāla sadarbība;
• darbs sakārtotā, drošā darba vidē;
• iespēja nodrošināt ar dienesta istabu;
• nakšņošanas iespējas dežūru laikā.
KONTAKTINFORMĀCIJA
CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu:
ar norādi "vakance_sociālais aprupētājs".
Adrese:
Turkalnes iela 15, Ogre, LV-5001
+371 28377103 (kontaktpersona: Pansionāta vadītāja A.Krustiņa)
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