Mācību iestādē «Drosmes kaste» piepildīta mēneša garumā un, lai atbalstītu mazos pacientus, kuri apmeklēs slimnīcu, šeit nogādāta 19. decembrī. Nokļūstot medicīnas iestādē, ikviens izjūt satraukumu, neatkarīgi no vizītes iemesla. Īpaši bērniem drosme bieži jāsaņemas vairāk nekā parasti. Pēc drosmīgi izturētas procedūras vai reizēm pat jau pirms tās pacients var izvēlēties sev tīkamāko mantu – mazu, bet nozīmīgu balvu par lielu drosmi. Tieši šādos brīžos palīgos nāk «Drosmes kaste», ko ar lielu rūpību un atsaucību bija sarūpējuši visu klašu audzēkņi kopā ar vecākiem un pedagogiem.
«Ogres slimnīcas kolektīvs sūta siltus pateicības vārdus visai Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas saimei par ilgstošo sadarbību, atsaucību un atbalstu. Kopā mēs veidojam siltāku, drošāku un bērniem draudzīgāku slimnīcu. Labais vairo labo,» saka «Drosmes kastes» saņēmēji.
Savukārt 17. decembrī saņemta sirsnīga un bagātīga dāvana no Madlienas omītēm, iepriecinot jaunos vecākus un viņu jaundzimušos Dzemdību nodaļā ar pašu darinātām zeķītēm, cepurītēm, kokoniem un citām noderīgām dāvanām. «Dāvājot prieku jaundzimušajam, jūs ienesat siltumu, mieru un cilvēcību arī mūsu ikdienā. Jūsu darbi ir daudz vairāk nekā dāvanas – tie ir mīlestības un rūpju apliecinājums pašā dzīves sākumā,» saka slimnīcas pārstāvji.