Ogres slimnīcā nozagti 15 trauki dezinfekcijas šķīduma vairāk kā 300 eiro vērtībā

Laikā, kas ir grūts gan sabiedrībai, gan medicīnas darbiniekiem un daudzu novadu uzņēmēji cenšas atbastīt mediķus, aktīvi uzdarbojas arī garnadži, kas pagājušajā nedēļā apzaguši Ogres slimnīcu, informē slimnīcas vadītājs Dainis Širovs.

Lai garantētu pacientu drošību, slimnīcas koridoros ir izvietoti 1 litra tilpuma trauki ar dezinfekcijas šķīdumu. Pagājušajā nedēļā 15 no tiem tikuši nozagti, radot zaudējumus vairāk kā 300 eiro apmērā. Garnadži, kas darbojušies nakts stundās, gan nav bijuši pietiekami vērīgi, lai pamanītu slimnīcas gaiteņos izvietotās videonovērošanas kameras. Tās fiksējušas ne vien notikušo zādzību brīžus, bet arī to, kā kāda persona īsi pēc trauka zādzības tam noskrūvējusi korķi un dezinfekcijas līdzekli pielietojusi iekšķīgi. Par notikušo informēta Valsts policija.

