Pirmdiena, 15. februāris, 2021 10:04

Ogres slimnīcā pavadīta mierīga nedēļas nogale

Ogres slimnīcā pavadīta mierīga nedēļas nogale
Pirmdiena, 15. februāris, 2021 10:04

Ogres slimnīcā pavadīta mierīga nedēļas nogale

Pagājušajā nedēļā Ogres rajona slimnīcā stacionēti 94 pacienti, bet ambulatorā palīdzība sniegta 73 pacientiem.
Visiem pacientiem, kuri griežas slimnīcā pēc palīdzības,  tiek veikts Covid-19 tests. Tā kā vienam no ambulatorajiem pacientiem tests bija pozitīvs, viņam nozīmēta ārstēšanās mājās, ģimenes ārsta  uzraudzībā. Līdz ar to aizvadītajā nedēļā Ogres slimnīcā neviens pacients ar Covid -19 nav ārstējies, informē slimnīcas vadītājs Dainis Širovs.

Trīs Ogres rajona slimnīcas darbinieki ārstējas no Covid- 19. 

Ogres pansionātā pagājušajā nedēļā nevienam darbiniekam un aprūpējamam Covid- 19 netika konstatēts. Pansionātā pašreiz atrodas 71 klients unievērojot visas sanitāri epidemioloģiskās normas tiks atsākta jaunu klientu uzņemšana. Par uzņemšanas kārtību un noteikumiem tiks sagatavota atsevišķa informācija, kas tiks publicēta plašsaziņas līdzekļos.

Brīvdienas Ogres slimnīcā pagājušas mierīgi, cilvēki bijuši apzinīgi un uzmanīgi- ziemas prieku baudīšana traumas sagādājušas 8 pacientiem četriem pacientiem sestdien un četriem svētdien. 

Ogres rajona slimnīcas dzemdību nodaļā Valentīndienā pasaulē nākušas 2 meitenītes, bet pagājušajā nedēļā pavisam piedzimuši 6 mazuļi.

