Trīs Ogres rajona slimnīcas darbinieki ārstējas no Covid- 19.
Ogres pansionātā pagājušajā nedēļā nevienam darbiniekam un aprūpējamam Covid- 19 netika konstatēts. Pansionātā pašreiz atrodas 71 klients unievērojot visas sanitāri epidemioloģiskās normas tiks atsākta jaunu klientu uzņemšana. Par uzņemšanas kārtību un noteikumiem tiks sagatavota atsevišķa informācija, kas tiks publicēta plašsaziņas līdzekļos.
Brīvdienas Ogres slimnīcā pagājušas mierīgi, cilvēki bijuši apzinīgi un uzmanīgi- ziemas prieku baudīšana traumas sagādājušas 8 pacientiem četriem pacientiem sestdien un četriem svētdien.
Ogres rajona slimnīcas dzemdību nodaļā Valentīndienā pasaulē nākušas 2 meitenītes, bet pagājušajā nedēļā pavisam piedzimuši 6 mazuļi.