Nedēļas laikā nedaudz mazinājusies Covid-19 infekcijas izplatība slimnīcas darbinieku vidū. Šobrīd infekcijas saslimšanas dēļ prombūtnē atrodas 13 darbinieki. Savukārt uzņemšanas nodaļā pēc palīdzības griezušās 12 personas, kurām testēšanas rezultātā konstatēta saslimšana ar Covid-19, informē slimnīcas vadītājs Dainis Širovs.
Sakarā ar reģistratūras darbinieku saslimšanu un īslaicīgu darba nespēju, janvāra beigās un februāra sākumā apmeklētājiem varēja rasties grūtības sazināties ar slimnīcas ambulatoro nodaļu, taču šobrīd situācija stabilizējusies un pieteikt vizīti pie ārsta iespējams bez sarežģījumiem.
Ogres slimnīcā rasta iespēja sniegt akūto palīdzību un stacionēt bērnus, kuriem radusies nepieciešamība saņemt pediatra palīdzību. Pediatri slimnīcas uzņemšanas nodaļā pieejami 24 stundas diennaktī. “Visas pediatres, ko izdevies piesaistīt ir labi speciālisti, kas paralēli darbam Ogres slimnīcā strādā arī bērnu slimnīcā. To kvalitātes latiņu, kas ir bērnu slimnīcā, tagad varam nodrošināt arī pie mums, ja pediatrs uzņemas konkrēto diagnozi ārstēt,” stāsta slimnīcas vadītājs.
Virzība manāma arī slimnīcas plānotajos attīstības projektos. Kopā ar arhitekti Ingrīdu Priedīti izdevies pabeigt Ogres slimnīcas Dzemdību nodaļas piebūves funkcionālo projektēšanu. “Esam saskaņojuši plānotās telpas un pacientu plūsmu. Pašreiz arhitekte strādā pie ēkas ārējā noformējuma skicēm un plāno izmantojamos apdares materiālus, logu izvietojumu un citas detaļas,” atklāj Dainis Širovs. Plānots, ka Dzemdību nodaļas piebūves būvniecības darbus varētu uzsākt vasarā.