Ogres slimnīcā pieaudzis jauno pacientu skaits. Traumas gūtas arī vardarbības rezultātā

Dzintra Dzene, "Ogres Vēstis Visiem"
Pieaudzis jauno pacientu skaits, kuri Ogres slimnīcā vērsušies ar dažādām vīrusu saslimšanām, bet pieaugušie visbiežāk guvuši dažādas traumas, tostarp arī vardarbības rezultātā.

Kā informē SIA “Ogres rajona slimnīca” valdes priekšsēdētājs Dainis Širovs aizvadītajā nedēļā ik dienu Uzņemšanas nodaļā ar dažādām traumām vērsušies vidēji 33 pacienti, tostarp ar muguras sāpēm, sirdsdarbības traucējumiem. Slimnīcas Uzņemšanas nodaļā palīdzība sniegta deviņiem bērniem, kuriem konstatētas dažādas vīrusu saslimšanas. Pieaugušajiem vīrusi šobrīd nav tik izplatīti, nav arī fiksēts neviens “Covid-19” gadījums.

Visvairāk gūtas dažādas sporta traumas, gan spēlējot futbolu, gan arī hokeju. Ir arī pacienti, kas traumas guvuši, paslīdot uz slidenām ietvēm, bet tādu nav daudz.

Diemžēl traumas gūtas arī vardarbības rezultātā. Slimnīcā nogādāta 2006. gadā dzimusi sieviete, kuru mājās piekāvis vīrs – sasitis galvu, salauzis labās puses ribas, un sievietei plaukstā konstatēts kaula lūzums, ko viņa guvusi krītot pēc tam, kad vīrs pagrūdis.

