Nodarbību cikls:
05.08.2026 plkst. 18.00-19.30 DZEMDĪBU PROCESS
Par emocionālo un fizisko gatavošanos dzemdībām. Dzemdību fizioloģija, pozas un elpošana dzemdībās, ļaušanās tām. Nodarbību vada Ilze Perceva sertificēta vecmāte.
11.08.2026 plkst. 18.00-19.30 HANDLINGS
Nodarbība par pareizu jaundzimušā aprūpi ievērojot handling pamatprincipus, lai veicinātu dabisku fizisko un emocionālo bērna attīstību. Ja iespējams, ņem līdzi lelli, lai varētu praktiski apgūt un izmēģināt apgūtās prasmes. Nodarbību vada Inga Gaile, sertificēta fizioterapeite.
19.08.2026 plkst. 18.00-19.30 DZEMDĪBU NORISE OGRES RAJONA SLIMNĪCĀ
Aktualitātes nodaļā, kārtība no iestāšanās līdz izraksta brīdim. Dzemdību nodaļas apskate, ekskursija. Saruna un diskusija ar vecmāti par dzemdību procesa norisi. Nodarbību vada Agneta Kolosjonoka, sertificēta vecmāte.
25.08.2026 plkst. 18.00-19.30 JAUNDZIMUŠĀ APRŪPE PIRMAJĀS DZĪVES STUNDĀS DIENĀS
Agrīnais pēcdzemdību periods jaunajai māmiņai. Ko ņemt vērā un kad griezties pēc palīdzības, kādas apskates un procedūras sagaida, atrodoties slimnīcā. Zīdīšanas pamatprincipi. Nodarbību vada sertificēta vecmāte Elīna Guseva.
Apmeklējot ne mazāk kā trīs nodarbības, bonusā dzemdētājai tiek piešķirta viena diennakts ģimenes komforta palāta Ogres slimnīcas Dzemdību nodaļā vai relaksācija dzemdību baseinā (bez maksas).
Kursu norise:
Miera iela 2, Ogre. Ārstu māja, 1.stāvs (ieeja no sētas puses).
Pieraksts:
Vietu skaits ir ierobežots!