Piektdiena, 06.03.2026
Centis, Gotfrīds, Vents
Piektdiena, 6. marts, 2026

Ogres slimnīcā piedzimis šāgada 100. mazulis

Ogres slimnīcā piedzimis šāgada 100. mazulis
Foto: pixabay.com
5. martā plkst. 3.50 SIA “Ogres rajona slimnīca” Dzemdību nodaļā pasaulē nācis šāgada 100. mazulis! Šogad 100. bērniņš sagaidīts nedaudz ātrāk nekā 2025. gadā - toreiz 100. mazulis piedzima 5. martā plkst. 8.36, informē slimnīcas pārstāvji.

Līgas un Arta ģimene no Ādažiem sagaidīja dēliņu, kurš piedzima ar svaru 3515 g un garumu 55 cm. Mazulis ir otrais bērniņš ģimenē.

Mazulim nākt pasaulē palīdzēja Dzemdību nodaļas komanda: ginekoloģe dzemdību speciāliste Dr. Kristīne Prostaka, vecmāte Elīna Guseva, pediatre Dr. Ilze Cirseniece, medicīnas māsa Loreta Kočāne-Piģēna un māsu palīdze Baiba Skrūzmane.

Piemiņai par šo īpašo notikumu Ogres rajona slimnīcas vadība jaundzimušajam dāvā krekliņu ar uzrakstu “Esmu dzimis Ogres rajona slimnīcā!”, vēsta slimnīcas pārstāvji.

