Līgas un Arta ģimene no Ādažiem sagaidīja dēliņu, kurš piedzima ar svaru 3515 g un garumu 55 cm. Mazulis ir otrais bērniņš ģimenē.
Mazulim nākt pasaulē palīdzēja Dzemdību nodaļas komanda: ginekoloģe dzemdību speciāliste Dr. Kristīne Prostaka, vecmāte Elīna Guseva, pediatre Dr. Ilze Cirseniece, medicīnas māsa Loreta Kočāne-Piģēna un māsu palīdze Baiba Skrūzmane.
Piemiņai par šo īpašo notikumu Ogres rajona slimnīcas vadība jaundzimušajam dāvā krekliņu ar uzrakstu “Esmu dzimis Ogres rajona slimnīcā!”, vēsta slimnīcas pārstāvji.