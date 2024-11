Ogres slimnīcā plašs fizikālās terapijas klāsts Dzintra Dzene, Ogres Vēstis Visiem

Nereti plašajā Ogres rajona slimnīcas piedāvātajā fizikālās terapijas klāstā apjūk ne vien pacienti, bet arī ģimenes ārsti, it īpaši jaunie, precīzāk – viņi ne vienmēr zina, kādas vispār ir šīs iespējas. Savukārt pacienti, apmeklējot ārstu nozīmētās procedūras, dažkārt zina vien nosaukumu, bet ne to, kādu īsti efektu procedūra sniegs un kādi var būt ierobežojumi, lai to veiktu.