Ceturtdiena, 28. maijs, 2026 15:58

Ogres slimnīcā sagaidīts šā gada 200. mazulis

Ogres rajona slimnīca
Foto: Ogres rajona slimnīca
Ogres slimnīcas Dzemdību nodaļā sagaidīts šā gada 200. mazulis. 14. maijā plkst. 17:41 dzimušais Māris ir otrais bērns Sintijas un Kristapa Rozentālu ģimenē no Ogres.

Jaundzimušais piedzima 3685 gramus smags un 54 centimetrus garš. Šogad 200. jaundzimušais Ogres slimnīcā sagaidīts par divām dienām agrāk nekā pērn.

Par drošu un rūpju pilnu dzemdību norisi parūpējās ginekoloģe-dzemdību speciāliste dr. Nataļja Avramenko-Vasiļjeva, vecmāte Santa Popenkova, pediatre dr. Marika Borovska, māsa Ramona Čerņavska un māsu palīgs Natālija Neimane.

Ogres slimnīca augstu novērtē ģimenes uzticēšanos, izvēloties Ogres slimnīcas Dzemdību nodaļu sava bērna nākšanai pasaulē. Slimnīcas komandai ir svarīgi nodrošināt profesionālu, drošu un individuālu aprūpi mātei un jaundzimušajam vienā no ģimenes nozīmīgākajiem dzīves notikumiem.

Atzīmējot šo īpašo notikumu, Ogres rajona slimnīcas vadība dāvina piemiņas krekliņu ar uzrakstu “Esmu dzimis Ogres rajona slimnīcā!”.

Novēlam Mārim augt veselam un laimīgam, bet ģimenei – daudz skaistu kopā būšanas mirkļu!

