Ceturtdiena, 09.10.2025 16:00
Elga, Elgars, Helga
Ogres slimnīcā saņemtas 40 vakcīnas

Ogres slimnīcā saņemtas 40 vakcīnas

Aizvadītajā nedēļā, Ogres rajona slimnīcā stacionēts 101 pacients, bet ambulatoro palīdzību saņēmuši 79 pacienti. Visiem šiem pacientiem tika veikts Covid -19 tests, trim no viņiem saslimšana tika konstatēta, inficētie slimnieki tika nogādāti atbilstošās medicīnas iestādēs, informē slimnīcas vadītājs Dainis Širovs.

Kā jau iepriekš ziņots, pagājušajā nedēļā Ogres slimnīcā gaidīja Covid -19 vakcīnu piegādi- 40 vakcīnas tika saņemtas tikai piektdien, 12. martā.
Pēc manavakcina.lv informācijas gaidītāju rindā pašlaik ir 300 personas ( 220 seniori 80+ un 80 personas virs 70 gadiem un hroniskām saslimšanām), slimnīcas vadītājs Dainis Širovs atgādina, ka slimnīcas darbinieki paši sazināsies ar katru senioru, atbilstoši manavakcina.lv sarakstam un uzsver, ka slimnīca ir gatava veikt vakcinēšanu, ja vien ir vakcīnas.


Ogres pansionātā nevienam no 75 pansionāta iemītniekiem un darbiniekiem Covid-19 nav konstatēts. Pansionāts turpina jaunu aprūpējamo uzņemšanu, stingri ievērojot noteiktos Epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.


Pagājušajā nedēļā Ogres rajona slimnīcas dzemdību nodaļā pasaulē nākuši 8 mazuļi.

