Ogres slimnīca sarūpējusi palīdzības kravu Ukrainai

Ogres slimnīca sarūpējusi palīdzības kravu Ukrainai

Pagājušā nedēļā Ogres rajona slimnīcā stacionēti 102 pacienti, bet ambulatoro palīdzību saņēmuši 177 pacienti.Nedēļas laikā slimnīcas dzemdību nodaļā pasaulē nākuši 12 mazuļi.

Covid – 19 infekcijas izplatība ievērojami samazinājusies. Aizvadītajā nedēļā slimnīcas uzņemšanā griezušās 4 personas, kurām testēšanas rezultātā konstatēta Covid-19 infekcija. Savukārt Ogres slimnīcas izveidotajā Covid-19 testēšanas punktā un akreditētajā laboratorijā veikti 127 PĶR testi no kuriem tikai 16 (13%) bijuši pozitīvi, informē slimnīcas vadītājs Dainis Širovs.


Šonedēļ slimnīca sagatavojusi palīdzības kravu Ogres sadraudzības pilsētai Čerņihivai Ukrainā. Sarūpēti medicīniskie līdzekļi gan Ukrainas karavīriem frontes līnijā, gan arī Černihivas rajona slimnīcai, kurā šobrīd ārstējas 700 cilvēki. “Mēs saņēmām slimnīcas vadītāja apstiprinātu lūgumu palīdzēt. Tajā ir arī norādīts kāda veida medicīniskais inventārs un materiāli viņiem ir nepieciešami,” norādīja Dainis Širovs. Plānots, ka krava Ukrainu sasniegs jau šonedēļ.

