No 10. marta Ogres rajona slimnīcā piedāvā jaunu izmeklējumu – Covid 19vīrusa RNS noteikšanu ar PĶR metodēm, jeb Covid 19 testu. Testēšanas punkts atrodas Ogres rajona slimnīcas teritorijā un ir izvietots blakus Magnētiskās rezonanses ēkas ieejai. Veicot analīzes Ogres rajona slimnīcas testēšanas punktā, atbildi iespējams saņemt vien 4-12 stundu laikā, jo paņemtie paraugi tiek laboratoriski izmeklēti tepat Ogres rajona slimnīcas laboratorijā.Testu iespējams veikts 7 dienas nedēļā gan pēc iepriekšēja pieraksta, gan dzīvās rindas kārtībā. Pieteikties Covid-19 testēšanai var zvanot uz vienoto tālruni 29716628 vai vienoto tālruni 8303 no plkst. 8.00 līdz 16.00.
Pagājušajā nedēļā, 3 dienu laikā jaunizveidotajā laboratorijā veikti 166 testi no kuriem 60 bijuši pozitīvi. Lai pilnveidotu pakalpojumu un uzlabotu tā kvalitāti, ierosinājumu gadījumā slimnīcas vadība lūdz sazināties, rakstot e-pastu uz .
Aizvadītajā nedēļā Ogres rajona slimnīcā sniegta medicīniskā aprūpe vairākiem Ogres novadā izmitinātajiem bēgļiem no Ukrainas. “Pie akūtām saslimšanām Ukrainas pilsoņi var griezties slimnīcas uzņemšanas nodaļā, kur diennakts režīmā strādā internets, ķirurgs, anesteziologs, ginekologs, pediatrs. Šiem cilvēkiem pienākas tieši tāda pati veselības aprūpe, kā Latvijas iedzīvotājiem,” norāda Dainis Širovs, atzīmējot, ka palīdzība tiks sniegta tāpat, kā līdz šim - rindas kārtībā. Tāpat Ukrainas pilsoņiem ir iespēja griezties pie Latvijas ģimenes ārstiem, kuri var veikt pacientu apskati un izrakstīt nepieciešamos medikamentus.
Savukārt Ukrainas bēgļiem, kuri meklē darba iespējas Ogres rajona slimnīcā tiek piedāvātas 6 vakances apkopējām, pansionāta darbiniekiem, kā arī viena medmāsas vakance. Šos darbiniekus plānots nodrošināt ar dzīvojamo platību, kas jau laikus priekš darbiniekiem izveidota Ogres pansionāta telpās.