Uz šo brīdi ne Ogres slimnīcā, ne pansionātā nav darbinieku, kuri būtu saslimuši ar Covid-19 vīrusu.Ar Covid-19 vīrusu šobrīd neslimo arī neviens no 73 Ogres pansionāta iemītniekiem.Visi tie, kuriem tas vien bija iespējams, jau saņēmuši abas vakcīnas.
Masveida vakcinācijas centrā, Ogres novada sporta centra hallē (Skolas ielā 21) turpinās vakcinācija.Pagājušajā nedēļā vakcīnu pret Covid-19 saņēma 720 iedzīvotājiem, no tiem 566 tā bija pirmā, bet 154- otrā vakcīna. Šonedēļ paredzēts veikt 1140 personu revakcināciju, bet 84 iedzīvotāji plāno saņemt pirmo vakcīnu.
Aizvadītajā nedēļā Ogres rajona slimnīcas dzemdību nodaļā pasaulē nākuši 8 jaundzimušie.Ceturtdien, 27.maijā piedzimis arī šī gada 200. mazulis– meitenīte.
Neskatoties uz to ka visā valstī dzimstība samazinās, Ogres slimnīcā šogad dzimuši jau 205 bērni un divsimtais mazulis sagaidīts jau maijā, kas noticis ātrāk nekā pagājušajā gadā, rezumē D.Širovs.