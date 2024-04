Ogres slimnīcā vairāk dzemdību nekā citās slimnīcās Latvijā

Nacionālais veselības dienests savā mājaslapā ir publiskojis informāciju par pieņemto dzemdību skaitu Latvijas slimnīcās šī gada pirmajos deviņos mēnešos. Raksturojot šos datus, D.Širovs norādīja, ka šogad Ogres slimnīcā tiks pieņemtas vairāk nekā 500 dzemdības un šis skaits ir lielāks nekā lokālajās slimnīcās Balvos, Dobelē, Kuldīgā vai Madonā un pat lielāks par sasniegto reģionālajās slimnīcās Jēkabpilī, Ventspilī, Rēzeknē.

“Rēzeknē šī gada deviņos mēnešos pieņemtas 200 dzemdības, mums – 410, turklāt Ogrē pieņemtas tikai par 55 dzemdībām mazāk, nekā lielajā Daugavpils reģionālajā slimnīcā,” piebilda D.Širovs. “Tas ir liels sasniegums, jo kopumā Latvijā dzemdību skaits krītas, bet mums to izdodas noturēt un pat vēl paaugstināt. Tas noteikti liecina par Ogres slimnīcas ārstu un visa dzemdību nodaļas kolektīva pašaizliedzīgo un profesionālo darbu! Šie skaitļi rāda arī to, ka pieņemtais slimnīcas valdes lēmums būvēt jaunu dzemdību nodaļu Ogrē ir ļoti pamatots, turklāt tas tiek darīts par pašas slimnīcas līdzekļiem. Domāju, pēc jaunā dzemdību nodaļas korpusa būvniecības, ko plānojam pabeigt nākamā gada beigās, pieņemto dzemdību skaits Ogrē vēl vairāk pieaugs. Par to ļoti liels prieks!”