Februārī Ogres slimnīcas stacionārā uzņemts 351 pacients, pēc ambulatorās palīdzības vērsušies 518 pacienti un piedzimuši 37 bērni.
Slimnīcā, novērots, ka mazinās arī Covid-19 infekcijas izplatība pacientu vidū. Pagājušajā nedēļā slimnīcas uzņemšanā griezušās 7 personas, kurām testēšanas rezultātā konstatēta Covid-19 infekcija. Savukārt darbinieku vidū saslimstība nav mazinājusies. Sakarā ar Covid-19 infekciju, šobrīd prombūtnē atrodas 15 slimnīcas darbinieki, informē Ogres rajona slimnīcas vadītājs Dainis Širovs.
Rēķinoties ar nestabilo situāciju pasaulē, ko izraisījis karš Ukrainā, slimnīcā tiek veidoti medikamentu un pārtikas krājumi. “Šobrīd slimnīca iegādājusies medikamentus 3 mēnešiem, jo nevar zināt, kas notiks ar piegādēm. Iepirkti svarīgākie preparāti,” atklāj slimnīcas vadītājs.
Pagājušajā nedēļā sadarbībā ar Ogres novada pašvaldību, slimnīca no maksas pakalpojumu ieņēmumiem veltīja 30 000 EUR, lai iegādātos lielu daudzumu ārstniecības materiālu un medikamentu.Iegādātās ārstniecības preces nodotas Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem transportēšanai uz slimnīcām Ukrainā.