Piektdiena, 24.04.2026 15:47
Nameda, Ritvaldis, Visvaldis
Piektdiena, 24. aprīlis, 2026 09:32

Ogres slimnīca: Vīrusu laiks, šķiet, ir garām

Dzintra Dzene, "Ogres Vēstis Visiem"
Foto: OgreNet
Ogres slimnīcā ievērojami mazinājies to pacientu skaits, kuri vēršas ar gripas vīrusu, un jau kādu laiku nav bijis arī neviena “Covid-19” pacienta. Tas ļauj secināt, ka vīrusu periods šosezon tuvojas izskaņai.

Tomēr martā Ogres rajona slimnīcā bija vērojams liels pacientu pieplūdums. Slimnīcā ārstējās 524 pacienti. SIA “Ogres rajona slimnīca” valdes priekšsēdētājs Dainis Širovs stāsta, ka atsevišķās dienās pat radās grūtības ar vietām nodaļās, jo reizēm piederīgie laikus neizņem no slimnīcas savus izrakstītos tuviniekus. Ambulatori Uzņemšanas nodaļā martā vērsušies 1108 pacienti jeb vidēji 36 cilvēki dienā.

Dzemdību nodaļā mēneša laikā pasaulē nākuši 46 bēniņi – 24 zēni un 22 meitenītes. Savukārt aprīļa otrajā nedēļā sagaidīti deviņi jaundzimušie, bet ambulatori slimnīcas Uzņemšanas nodaļā vērsušies vidēji 42 pacienti dienā. Lielākoties palīdzība bijusi nepieciešama pacientiem ar dažādām nelielām traumām un saslimšanām. D. Širovs atgādina, ka Uzņemšanas nodaļā vispirms palīdzība tiek sniegta pacientiem, kuru stāvoklis ir smagāks un kurus medicīnas iestādē lielākoties nogādā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki. Protams, bez palīdzības nepaliek arī tie, kuri ieradušies paši, visbiežāk ar ambulatori ārstējamām vainām, bet viņiem savu kārtu var nākties gaidīt.

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?