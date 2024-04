Ogres slimnīcā visvairāk noslogota Internā nodaļa

Visaktīvāk mediķu palīdzība sporta traumu ārstēšanā bijusi nepieciešama 13. janvārī, kad slimnīcā griezušies jaunieši, kuriem konstatētas plaukstu un pirkstu traumas, kas iegūtas spēlējot bumbu, kā arī sporta stundās gūtas ceļa traumas, pēdas lūzums un krūšu kurvja trauma.



Ogres slimnīcā šobrīd visnoslogotākā ir Internā nodaļa, kurā stacionēti pacienti, kas cieš no bronhīta vai pneimonijas. “53 no visiem šobrīd slimnīcā stacionētajiem pacientiem ir internas saslimšanas. Pacienti slimo ar dažāda veida vīrusiem, kuru rezultātā rodas pneimonija vai bronhīts. Šāda veida saslimšanas ir gadskārtējas un no tām īpaši nevar izvairīties,” atklāj slimnīcas vadītājs Dainis Širovs.



Pacientu vidū vēl aizvien aktuāla ir arī Covid-19 vīrusa izplatība. Aizvadītajā nedēļā Covid-19, kā blakus diagnoze, konstatēta 7 slimnīcā stacionētajiem pacientiem.