Pirmdiena, 18. janvāris, 2021 14:58
Ogres slimnīcas mediķi pēc slimošanas ar Covid-19 atgriežas darbā; lielākā daļa jau saņēmuši vakcīnas
Pirmdiena, 18. janvāris, 2021 14:58
Ogres slimnīcas mediķi pēc slimošanas ar Covid-19 atgriežas darbā; lielākā daļa jau saņēmuši vakcīnas
"Pēc slimošanas ar Covid-19 Ogres slimnīcā atgriezušies 8, bet šonedēļ viņiem pievienosies vēl 5 mediķi. Slimot turpina vēl 17," informē Ogres slimnīcas vadītājs Dainis Širovs.
175 medicīnas darbinieki jau saņēmuši Covid-19 vakcīnas, un tagad gaida otro poti, ko paredzēts veikt no 28.janvāra. 50 mediķi vakcinēti citās ārstniecības iestādēs, kur viņi strādā paralēli darbam Ogres slimnīcā. Visiem slimnīcas darbiniekiem katru nedēļu tiek veiktas Covid-19 analīzes. Ogres slimnīcā Covid-19 noteikšanai tiek izmantoti eksprestesti, kas dod iespēju rezultātu uzzināt 15 minūšu laikā.