"Pēc slimošanas ar Covid-19 Ogres slimnīcā atgriezušies 8, bet šonedēļ viņiem pievienosies vēl 5 mediķi. Slimot turpina vēl 17," informē Ogres slimnīcas vadītājs Dainis Širovs. 
175 medicīnas darbinieki jau saņēmuši Covid-19 vakcīnas, un tagad gaida otro poti, ko paredzēts veikt no 28.janvāra. 50 mediķi vakcinēti citās ārstniecības iestādēs, kur viņi strādā paralēli darbam Ogres slimnīcā. Visiem slimnīcas darbiniekiem katru nedēļu tiek veiktas Covid-19 analīzes. Ogres slimnīcā Covid-19 noteikšanai tiek izmantoti eksprestesti, kas dod iespēju rezultātu uzzināt 15 minūšu laikā.

Pacientiem aizvadītajā nedēļas nogalē veiktas 74 Covid-19 analīzes. Svētdien konstatēti divi Covid-19 pozitīvi gadījumi, saslimušie pārvesti uz Infektoloģijas nodaļām citās slimnīcās. Šobrīd Ogres slimnīcā neatrodas neviens Covid-19 pozitīvs pacients, norāda D.Širovs.

Kopumā aizvadītajā nedēļas nogalē Ogres slimnīcas stacionārā uzņemti 36, bet ambulatorā palīdzība sniegta 31 pacientam. Slimnīcā pasaulē nākuši 3 mazuļi.

