Ogres slimnīcas mediķu un pacientu ikdienu krāsaināku padara bērnu zīmējumi

Ogres slimnīcā izveidota mākslu skolas "Kultūras Patnis" audzēkņu izstāde, kuras autori ir 5-6 gadus veci bērni. Darbi tapuši pēc sarunas nodarbībā par Covid-19 pandēmiju, lai atgādinātu par pasākumiem, kas pasargātu no inficēšanās. Daži no darbiem tiks ierāmēti un dāvināti Ogres slimnīcai. Izstāde apskatāma līdz 31.janvārim. 
Lai atbalstītu un uzmundrinātu mediķus viņu saspringtajā un smagajā darbā, mākslu skola "Kultūras Patnis" aicina skolēnus no vispārizglītojošajām un mākslu skolām veidot zīmējumus un nosūtīt tos mediķiem.

Vairāki mazie mākslinieki jau sagatavojuši krāsainus un iedvesmojošus zīmējumus, kas aizceļojuši uz Ogres slimnīcu. Zīmējumos bērni attēlojuši cīņu ar vīrusu, kā arī atgādinājuši roku mazgāšanas un masku nēsāšanas nozīmi.

"Viens no mākslas uzdevumiem ir iedvesmot un iepriecināt, tāpēc aicinām radīt prieku gan mazajiem māksliniekiem, gan mūsu mediķiem, kuru ikdienas darbs šobrīd ir ļoti smags. Zīmējumos var attēlot visdažādākās tēmas un tos var veidot ikvienā tehnikā, galvenais, lai kopējais vēstījums būtu pozitīvs un sniegtu medicīnas darbiniekiem iemeslu pasmaidīt," stāsta mākslu skolas "Kultūras Patnis" direktore, tekstilmāksliniece Astra Rubene.

Ogres slimnīcas valdes priekšsēdētājs Dainis Širovs atzīst: "Mediķiem šis ir fiziski smags laiks, jo lielāko daļu ikdienas pavadām aizsargtērpos, kā arī morāli un emocionāli smags laiks. Patiesībā, kopš pavasara dzīvojam Covid-19 gaisotnē un daudzi no mums jūtas izdeguši, tāpēc ikviena lieta, kas var iepriecināt, ir ārkārtīgi būtiska. Bērnu zīmējumi ir izcili, un tie sildīs sirdi ne tikai mediķiem, bet arī apmeklētājiem."

Akcijai pievienoties aicināta ikviena skola – gan vispārizglītojošās skolas, gan mākslas skolas, kā arī pirmsskolas izglītības iestādes. Arī medicīnas iestādi, kuras personālam nosūtīt zīmējumus, katrs var izvēlēties pēc saviem ieskatiem! Skolas aicinātas dalīties ar paveikto arī sociālajos medijos, lietojot tēmturi #paldiesmediķiem.

