Lai gan Covid – 19 infekcijas izplatība ievērojami samazinājusies, pacientu testēšana turpinās. Aizvadītajā nedēļā slimnīcas uzņemšanā griezušās 4 personas, kurām testēšanas rezultātā konstatēta Covid-19 infekcija. Atsevišķos gadījumos slimnīcas personāls pacientiem veic arī ekspress testēšanu gripas infekcijas noteikšanai, informē slimnīcas vadītājs Dainis Širovs.
Slimnīcas personāls turpina palīdzības sniegšanu Ukraiņu bēgļiem. Pagājušajā nedēļā pēc palīdzības griezušies 5 Ogres novadā izmitinātie Ukrainas pilsoņi, no kuriem 3 bijuši bērni.