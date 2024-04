Ogres slimnīcu reforma neskars

Publiskajā telpā izskanējusi informācija, ka vairākās medicīnas iestādēs, tostarp Ogres slimnīcā, kur ir mazs traumatoloģijas gultu noslogojums un ārstniecības personāls nav pietiekamā apjomā, no traumatoloģijas diennakts profila plānots pāriet uz dienas stacionāru, nepieciešamības gadījumā pacientus nogādājot Rīgā.



Lūgts komentēt šo informāciju, SIA "Ogres rajona slimnīca" valdes priekšsēdētājs Dainis Širovs skaidro, ka Ogres novada iedzīvotājiem šobrīd satraukumam nav nekāda pamata – Ogres slimnīcas darbā attiecībā uz pacientiem ar traumām nekas nemainīsies. Tāpat kā līdz šim vakara vai nakts stundās pirmo palīdzību savas kompetences ietvaros nodrošinās dežurējošais ķirurgs un sarežģītākos gadījumos pacientus nogādās medicīnas iestādē Rīgā. Ķirurgs – traumatologs Dainis Širovs Ogres slimnīcā operē un konsultācijas sniedz tikai darbdienās.



Informējot par citām aktualitātēm, slimnīcas valdes priekšsēdētājs stāsta, ka aizvadītā nedēļa aizritējusi samērā mierīgi – slimnīcā stacionēts 81 pacients, bet pasaulē nākuši 16 bērniņi, vienā dienā pat pieci. Uzņemšanas nodaļā vērsušies 249 pacienti – vidēji 36 cilvēki dienā.



Arī aizvadītajā nedēļā slimnīcā nogādātas personas ar dažādām traumām – plaukstas sasitumu, pirksta lūzumu, potītes mežģījumu, potītes lūzumu, galvas sasitumu, vairākas personas ar pēdu mežģījumiem. Medicīniskā palīdzība sniegta kādai 1976. gadā dzimušai sievietei ar sistu brūci galvā, kurai konstatēts arī 3,9 promiles stiprs alkohola reibums. Palīdzība bijusi nepieciešama arī 2000. gadā dzimušai jaunietei, kurai suns stipri iekodis ausī, apakšdelmā un augšstilbā. Savukārt 1957. gadā dzimis vīrietis strādājis ar elektrisko zāģi, un no vietas izlēcis zāģa disks, traumējot vīrietim labo aci. Cietušais nogādāts Biķernieku slimnīcas specializētajā traumpunktā.



Savukārt 1961. gadā dzimis vīrietis, būdams 1,21 promili stiprā alkohola reibumā, kritis un salauzis ribu, bet 1957. gadā dzimušai sievietei uzbrucis vīrs un nodarījis miesas bojājumus. Viņai konstatēts asins izplūdums labajā acī, smadzeņu satricinājums, sejas, roku, kāju sasitumi. Vīrietis dzīvesbiedri, visticamāk, sitis un spārdījis kājām.



Mediķu palīdzība bijusi nepieciešama arī personai ar lapsenes kodumu – sievietei dzerot, lapsene iekodusi rīklē. Slimnīcā viņu nogādājuši Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi. Savukārt 1994. gadā dzimusi sieviete bijusi ceļojumā ārpus Latvijas un uzkāpusi jūras ezim. Viņai no kājas izvilkts viens dzelonis. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāde slimnīcā nogādājusi arī 2007. gadā dzimušu puisi no Ikšķiles, kuram ap diviem naktī uzbrukusi nepazīstama persona un pārsitusi augšlūpu. Savukārt 1976. gadā dzimušai sievietei ap trijiem naktī nepazīstama persona iesitusi pa aci.



Nakts laikā Lielvārdē piekauts arī 1982. gadā dzimis ārzemnieks, kuram bijis arī 1,78 promiles stiprs alkohola reibums. Vīrietim konstatēts galvas sasitums un smadzeņu satricinājums, bet 2005. gadā dzimis zēns nogādāts slimnīcā ne vien alkohola reibumā, bet arī ar apakšžokļa lūzumu un smadzeņu satricinājumu. Savukārt 2005. gadā dzimusi jauniete, lēkājot pa batutu, salauzusi kreisās rokas pirkstu. D. Širovs piebilst, ka vairākas personas, kā jau tas iepriekš minēts, traumas guvušas Lielvārdes pilsētas svētkos. Viņš uzteic Ogres novada Pašvaldības policijas darbu, piebilstot, ka, iespējams, traumu būtu bijis vairāk, jo ne visi prot atpūsties bez pārmērīgas alkoholisko dzērienu lietošanas, taču likumsargi bijuši savu uzdevumu augstumos. Līdz ar to iedzīvotāju dalība svētkos lielākoties bija droša.