Atsaucoties aicinājumam, Ogres tehnikuma vadība un pedagogi operatīvi rada iespēju darbam slimnīcas reģistratūrā piesaistīt divas mācību iestādes audzēknes, kas palīdz nodrošināt efektīvu reģistratūras darbu.
“Ir lieliski, ka šajā grūtajā laikā viena iestāde palīdz otrai un tā nav pirmā reize, kad Ogres tehnikuma vadība ir bijusi atsaucīga un radusi iespēju sadarboties ar Ogres rajona slimnīcu. Slimnīcas vārdā gribētu pateikt lielu paldies par atsaucību Ogres tehnikuma direktorei Ilzei Brantei. Pacienti, kuri griežas pēc palīdzības, to novērtē un nemaz nezina, ka radusies šāda problēma. Cilvēki slimo un diemžēl arī mediķi slimo,” portālam Ogrenet atklāja slimnīcas vadītājs Dainis Širovs.
Atgādinām, ka pierakstīties vizītei pie speciālista Ogrē iespējams arī elektroniski, mājas lapas www.ogreslimnica.lv sadaļā “Pieteikties vizītei”, sūtot e-pastu uz adresi un portālā www.piearsta.lv.