Pagājušajā vasarā Ogre piedzīvoja vienu no neparastākajiem ceļu satiksmes negadījumiem pēdējos gados — vīrietis, vadot BMW, nobrauca no gājēju un velosipēdistu celiņa un turpināja kustību līdz pat Daugavas krastam. Uzbraucis uz betonētā slīpuma, viņš drīz vien ar automašīnu ieripoja upē. Kādu brīdi gan vadītājs, gan pasažiere atradās uz auto jumta, kamēr notiekošo vēroja gan operatīvie dienesti, gan vietējie iedzīvotāji.
Otrdiena, 10. februāris, 2026 13:04
Ogres “ūdensbrauciens” dārgi maksājis: tiesa piespriež sodu
Ir noslēgusies tiesvedība par jūnijā Ogrē notikušo incidentu, kas savulaik izraisīja plašu sabiedrības interesi. Toreiz kāds BMW vadītājs kopā ar draudzeni iebrauca Daugavā, un pastāvēja aizdomas, ka šoferis pie stūres sēdies narkotisko vielu ietekmē. Tagad prokuratūra ir nākusi klajā ar lietā noskaidrotajiem faktiem un pieņemto lēmumu.