Otrdiena, 10. februāris, 2026 13:04

Ogres "ūdensbrauciens" dārgi maksājis: tiesa piespriež sodu

OgreNet
Ogres "ūdensbrauciens" dārgi maksājis: tiesa piespriež sodu
Foto: Ekrānuzņēmums
Ogres "ūdensbrauciens" dārgi maksājis: tiesa piespriež sodu

OgreNet

Ir noslēgusies tiesvedība par jūnijā Ogrē notikušo incidentu, kas savulaik izraisīja plašu sabiedrības interesi. Toreiz kāds BMW vadītājs kopā ar draudzeni iebrauca Daugavā, un pastāvēja aizdomas, ka šoferis pie stūres sēdies narkotisko vielu ietekmē. Tagad prokuratūra ir nākusi klajā ar lietā noskaidrotajiem faktiem un pieņemto lēmumu.

Pagājušajā vasarā Ogre piedzīvoja vienu no neparastākajiem ceļu satiksmes negadījumiem pēdējos gados — vīrietis, vadot BMW, nobrauca no gājēju un velosipēdistu celiņa un turpināja kustību līdz pat Daugavas krastam. Uzbraucis uz betonētā slīpuma, viņš drīz vien ar automašīnu ieripoja upē. Kādu brīdi gan vadītājs, gan pasažiere atradās uz auto jumta, kamēr notiekošo vēroja gan operatīvie dienesti, gan vietējie iedzīvotāji.

Pēc izkļūšanas krastā vadītāja veselības stāvoklim nekavējoties pievērsa uzmanību Valsts policija. Aizdomās par narkotisko vielu lietošanu viņš tika nogādāts slimnīcā, kur šīs aizdomas apstiprinājās. Par notikušo tika sākts kriminālprocess, kas vēlāk pārauga tiesvedībā. Pēc vairāk nekā pusgada Zemgales rajona tiesa lietu ir izskatījusi un pieņēmusi galīgo lēmumu.

Prokuratūra apsūdzību izvirzīja par transportlīdzekļa vadīšanu narkotisko vielu ietekmē bez atbilstošas kategorijas vadītāja apliecības, kā arī par psihotropo vielu neatļautu iegādāšanos un glabāšanu bez nolūka tās realizēt.

Apsūdzētais ar prokuroru panāca vienošanos — viņš atzina savu vainu un piekrita piemērojamajam sodam. Tiesa noteica brīvības atņemšanu uz trim mēnešiem un desmit dienām, transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšanu uz pieciem gadiem, kā arī lēma piedzīt no apsūdzētā valsts labā automašīnas pilnu vērtību — 6500 eiro.

