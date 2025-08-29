Ogres veikalā agresīvs vīrietis ar suni
19. augustā policijā saņemta informācija, ka veikalā Ogrē, Mednieku ielā, atrodas agresīvs vīrietis ar suni. Ierodoties sastapti veikala apsardzes darbinieki, kuri paskaidroja, ka minētajā veikalā regulāri, vairākas reizes dienā, nāk iepirkties vīrietis ar suni, kurš pārkāpj veikala iekšējos noteikumus. Sarunas laikā apsardzes darbinieki norādīja uz vīrieti, kurš, vedot suni pavadā, tieši tobrīd devās ārā no veikala. Noskaidrots, ka vīrietis ir persona bez noteiktas dzīvesvietas, kurš jau agrāk vairākkārt nonācis policijas redzeslokā par dažādiem administratīviem pārkāpumiem. Ar viņu veiktas profilaktiska rakstura pārrunas, izskaidrojot pārkāpuma būtību un administratīvo atbildību. Vīrietim izteikts mutisks aizrādījums.