VUGD atgādina: visos mājokļos – gan dzīvokļos, gan privātmājās obligāti ir jābūt uzstādītiem dūmu detektoriem, bet privātmājas papildus jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātu!
Trešdiena, 16. marts, 2022 09:12
Ogresgalā degusi dzīvojamā māja
Vakar plkst. 20.46 VUGD saņēma izsaukumu Ogresgalā, kur dega vienstāva dzīvojamā māja ar piebūvētu šķūni 90m 2 platībā, šorīt ziņo Agrita Vītola, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas priekšniece. Pirms VUGD ierašanās no ēkas bija evakuējies viens cilvēks. Plkst.23.19 VUGD darbu notikuma vietā pabeidza.