Ogresgala pagastā auto traucē citiem braucējiem

Ogresgala pagastā auto traucē citiem braucējiem
Foto: freepik
28. oktobrī policijā saņemta informācija, ka Ogresgala pagastā ceļa «Ogre–Viskaļi» malā novietota automašīna, kas traucē citiem transportlīdzekļiem pārvietoties pa ceļa braucamo daļu. Apsekošanas laikā pamanīta automašīna «Ford Focus», kas novietota ārpus apdzīvotas vietas ceļa kreisajā pusē, neievērojot Ceļu satiksmes noteikumu 114. pantā noteikto, ka auto drīkst novietot tikai ceļa labajā pusē. Auto īpašniekam piemērots 30 eiro liels naudas sods.

