Otrdiena, 12. maijs, 2026 08:41
Ogresgala pagastā brāļu vidū izcēlies konflikts
27. aprīlī policijā saņemta informācija, ka Ogresgala pagastā vīrietim radies konflikts ar brāli par tiesībām atrasties privātīpašumā. Ierodoties likumsargus sagaidīja izsaucējs un paskaidroja, ka viņš dzīvo ar brāli, kurš licis viņam, atnākot no darba, palīdzēt apsegt traktoru, bet viņš pēc darba juties saguris. Par to tad arī radies konflikts, turklāt brālis solījis viņu izdzīt no mājām. Ar abām personām veiktas pārrunas, un konflikts atrisināts uz vietas.