Sestdien plkst. 12.18 ugunsdzēsēji glābēji devās uz Ogres novada Ogresgala pagastu, kur divstāvu dzīvojamās mājas dūmvadā dega sodrēji 2 m² platībā. Pirms VUGD ierašanās no dzīvojamās mājas evakuējās divi cilvēki, norāda glābēji.
Pirmdiena, 12. janvāris, 2026 10:47
Ogresgala pagastā dūmvadā dega sodrēji, no ēkas evakuējās divi cilvēki
Aizvadītajās diennaktīs, laika posmā no šī gada 9. janvāra plkst. 6.30 līdz 12. janvāra plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma 169 izsaukumus – 32 uz ugunsgrēku dzēšanu, 96 uz glābšanas darbiem, bet 41 izsaukums bija maldinājumi, informē VUGD.