Plkst. 14.17 saņemts izsaukums uz Ogres novada Ogresgala pagastu, kur dega vienstāva saimniecības ēka ar pagrabstāvu 1000 m² platībā. Plkst. 22.25 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks likvidēts.
Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji glābēji devās arī uz vietām, kur dega dzīvojamā māja, atkritumi, atkritumu konteiners, nojume, malka un siena, ventilācijas šahta un galds, saimniecības ēka, tualete, loga rāmis ar fasādi, gaitenis un starpstāvu pārsegums, vadi, sodrēji ēku dūmvados, sadzīves mantas, sildierīce, vēsta VUGD.