Piektdiena, 13. februāris, 2026 10:29

Ogresgala pagastā dzēsts paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks

Ilustratīvs foto: VUGD
OgreNet

Laika posmā no šī gada 12. februāra plkst. 6.30 līdz 13. februāra plkst. 6.30 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma 50 izsaukumus – 12 uz ugunsgrēku dzēšanu, 24 uz glābšanas darbiem, bet 14 izsaukumi bija maldinājumi. Palīdzība bija nepieciešama arī Ogres novadā, informē VUGD.

Plkst. 14.17 saņemts izsaukums uz Ogres novada Ogresgala pagastu, kur dega vienstāva saimniecības ēka ar pagrabstāvu 1000 m² platībā. Plkst. 22.25 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks likvidēts.

Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji glābēji devās arī uz vietām, kur dega dzīvojamā māja, atkritumi, atkritumu konteiners, nojume, malka un siena, ventilācijas šahta un galds, saimniecības ēka, tualete, loga rāmis ar fasādi, gaitenis un starpstāvu pārsegums, vadi, sodrēji ēku dūmvados, sadzīves mantas, sildierīce, vēsta VUGD.

