Otrdiena, 13.01.2026 10:16
Aira, Ārijs, Āris, Harijs
Otrdiena, 13.01.2026 10:16
Aira, Ārijs, Āris, Harijs
Otrdiena, 13. janvāris, 2026 08:32

Ogresgala pagastā nevar sadalīt gultu

OgreNet/OVV
Ogresgala pagastā nevar sadalīt gultu
Foto: freepik
Otrdiena, 13. janvāris, 2026 08:32

Ogresgala pagastā nevar sadalīt gultu

OgreNet/OVV

Pagājušā gada 30. decembrī policijā saņemta informācija, ka Ogresgala pagastā, Tilta ielā, kādā dzīvoklī trokšņo iereibušas personas. Ierodoties, sastaptas divas personas, kuras patiesi bija alkohola reibumā. Vīrietis paskaidroja, ka strīds radies, jo neesot varējuši sadalīt gultu... Policijas ierašanās brīdī trokšņošana netika konstatēta, bet ar abām personām veiktas pārrunas un izskaidrots, ka par citu iedzīvotāju miera traucēšanu viņi var tikt saukti pie administratīvās atbildības. Personas apņēmās uzvesties klusāk.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?