Otrdiena, 13. janvāris, 2026 08:32
Ogresgala pagastā nevar sadalīt gultu
Pagājušā gada 30. decembrī policijā saņemta informācija, ka Ogresgala pagastā, Tilta ielā, kādā dzīvoklī trokšņo iereibušas personas. Ierodoties, sastaptas divas personas, kuras patiesi bija alkohola reibumā. Vīrietis paskaidroja, ka strīds radies, jo neesot varējuši sadalīt gultu... Policijas ierašanās brīdī trokšņošana netika konstatēta, bet ar abām personām veiktas pārrunas un izskaidrots, ka par citu iedzīvotāju miera traucēšanu viņi var tikt saukti pie administratīvās atbildības. Personas apņēmās uzvesties klusāk.