Pirmdiena, 1. februāris, 2021 18:35

Ogresgala pagastā noticis ceļu satiksmes negadījums

Ogresgala pagastā noticis ceļu satiksmes negadījums

Ogresgala pagastā noticis ceļu satiksmes negadījums

30. janvārī ap pulksten 17.15 Ogres novadā, Ogresgala pagastā, uz autoceļa Ogre-Viskāļi (4,5 km) pēc sākotnējās informācijas automašīnas Mercedes Benz Sprinter vadītājs iebrauca pretējā braukšanas joslā, kā rezultātā sadūrās ar pretī braucošo automašīnu Renault Megane.
Ceļu satiksmes negadījumā cieta viena persona, kura ar gūtajām traumām tika nogādāta medicīnas iestādē. Policija turpina skaidrot notikušā apstākļus.
Informāciju sagatavoja:Līna Kaļķe,Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste

