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Piektdiena, 17. jūlijs, 2026 08:10

Ogresgala pagastā pagalmā regulāri ieklīst lapsa

OgreNet/OVV
Ogresgala pagastā pagalmā regulāri ieklīst lapsa
Foto: pexels.com
Piektdiena, 17. jūlijs, 2026 08:10

Ogresgala pagastā pagalmā regulāri ieklīst lapsa

OgreNet/OVV

12. jūlijā policijā saņemta informācija, ka īpašumā Ogresgala pagastā regulāri ieklīst lapsa, kura pēc izskata un uzvedības šķiet slima. Policija telefoniski sazinājās ar biedrību «Dzīvnieku glābšanas dienests».

Biedrības pārstāvis skaidroja, ka novārguši savvaļas dzīvnieki mēdz meklēt vieglāk pieejamu barību un šādos gadījumos dienesti parasti neiejaucas. Iedzīvotājam ieteikts dzīvnieku, to ieraugot, dzīt prom. Atkārtoti sazināties ar ziņotāju neizdevās, jo viņš neatbildēja uz tālruņa zvanu.

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