Svētdiena, 19. oktobris, 2025 09:48

Ogresgala pagastā suns nokož vistas

Foto: freepik
12. oktobrī policijā saņemta informācija, ka Ogresgala pagastā izsaucējas īpašumā iekļuvis suns un nokodis vistas. Suns piesiets. Ierodoties likumsargus sagaidīja izsaucēja un paskaidroja, ka pēcpusdienā, ienākot pagalmā, ieraudzījusi, ka suns (vilku sugas jauktenis melni brūnā krāsā) plosa viņas vistas. Sieviete suni atvilkusi no vistas plosīšanas un piesējusi ar virvi, pēc kā izsaukusi policiju. Mājas saimniece paskaidroja, ka minētais suns jau iepriekš esot bijis viņas pagalmā un nokodis vistu, par ko nav ziņojusi policijai. Ar mikročipu lasītāja palīdzību nolasīts suņa mikroshēmas čips un noskaidrota dzīvnieka īpašniece, kura solīja ierasties pēc suņa. Par notikušo no izsaucējas pieņemts iesniegums. Viņa norādīja, ka materiālu pretenziju pret suņa īpašnieci viņai nav un cietušās personas statusu administratīvajā lietā nevēlas. Pēc neilga laika ieradās suņa īpašniece un paskaidroja, ka nav zinājusi to, ka suns izbēdzis. Pieņemts paskaidrojums. Nolemts uzsākt administratīvā pārkāpuma procesu.

