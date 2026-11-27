Transportlīdzekļa vadītājs bija veicis pagriezienu no Bumbieru ielas uz Nākotnes ielu, neievērojot ceļa zīmes «Braukt aizliegts» prasības. Sarunas laikā no autovadītāja bija jūtama spēcīga alkohola smaka, un pārbaudē izelpojamā gaisā tika konstatēta 1,35 promiļu alkohola koncentrācija. Pārkāpējs tika nodots Valsts policijas darbiniekiem turpmāko procesuālo darbību veikšanai.
Piektdiena, 27. novembris, 2026 07:57
Ogresgalā pie bērnudārza noķerts iereibis autovadītājs
23. novembrī ap pulksten astoņiem rītā Ogresgalā, veicot ceļu satiksmes uzraudzību Nākotnes ielā pie bērnudārza «Ābelīte», Pašvaldības policijas ekipāža apturēja automašīnu «Volvo XC90».