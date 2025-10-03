Piektdiena, 03.10.2025 13:06
Oktobra pirmajā dienā avārijās cietuši 16, bet miruši divi cilvēki, informēja Valsts policija.

Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēts viens ceļu satiksmes negadījums ar bojā gājušajiem, kurā dzīvību zaudēja divi cilvēki, tostarp elektriskā skrejriteņa vadītājs.

Trešdien vakarā Rīgā, pie Imantas dzelzceļa stacijas, pakļūstot zem vilciena, gājušas bojā divas meitenes. Meitenes zaudējušas dzīvību pēc tam, kad viņu vadīto nomas elektroskūteri aizķēra vilciens.

Kopumā vakar Rīgā reģistrēti 77 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem astoņi bijuši ar cietušajiem. Šajā reģionā cietuši deviņi cilvēki, tostarp viens gājējs, viens velosipēdists un viens elektriskā skrejriteņa vadītājs.

Kopumā Latvijā aizvadītajā diennaktī notikuši 130 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem 11 bijuši ar cietušajiem. Dažādas traumas guvuši 16 cilvēki.

Valsts policija aizvadītajā diennaktī pieķērusi divus transportlīdzekļu vadītājus alkohola reibumā. Abos gadījumos šoferiem piemērota kriminālatbildība.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu visā valstī noformēti 217 administratīvā pārkāpuma protokoli.

