Ogres rajona slimnīcā oktobrī nedaudz samazinājies hospitalizēto pacientu skaits, taču sagaidīts vairāk jaundzimušo nekā iepriekšējā mēnesī. SIA “Ogres rajona slimnīca” valdes priekšsēdētājs Dainis Širovs informē, ka oktobrī slimnīcas Dzemdību nodaļā pasaulē nākuši 48 jaundzimušie – 23 meitenes un 25 zēni.

Salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, nedaudz samazinājies hospitalizēto pacientu skaits, kas tomēr ir salīdzinoši augsts. “Ja līgumā ar Nacionālo veselības dienestu noteikts, ka mēnesī paredzēta 452 pacientu ārstēšana, tad mēs oktobrī uzņēmām 473 pacientus. Savukārt Uzņemšanas nodaļā vidēji dienā bija 36 pacienti – kādu dienu vairāk, kādu mazāk, bet kopumā mēneša laikā pēc palīdzības vērsušies1119 pacientu,” skaidro D. Širovs, piebilstot, ka aizvadītā nedēļa turpinājusies visnotaļ līdzīgi – dažu dienu Internajā nodaļā nebijis brīvu vietu, jo uzņemti pacienti ar dažādām traumām, hroniskām un arī sezonālām saslimšanām, taču ne gripas, ne “Covid-19” pacientu pieplūdums joprojām nav novērots.

Informējot par citām aktualitātēm – D. Širovs teic, ka slimnīcas kolektīvs jūtas gandarīts – par atkāpšanos no amata paziņojusi Veselības ministrijas parlamentārā sekretāre Dace Kļaviņa, kura, būdama deputāte, Ogres novada pašvaldības komiteju un domes sēdē līdz sirds dziļumiem aizvainojusi slimnīcas mediķus, pārmetot viņiem nekvalitatīvu darbu. Atkāpšanās no amata ir tikai likumsakarīgs šo apmelojumu rezultāts. Aizvadītajā nedēļā Veselības ministrijas vadība un ierēdņi, tiekoties ar slimnīcas pārstāvjiem, guva faktos balstītu pārliecību – darbs notiek un augstā līmenī.

To apliecina arī fakts, ka Ogres slimnīcu kā prakses vietu labprāt izvēlas medicīnas studenti, kas dod cerību nākotnei. “Šobrīd mums ir 22 rezidenti – tie ir nākotnes ārsti, kas tiek sagatavoti mūsu slimnīcā, un tas nenoliedzami rada lepnumu un gandarījumu,” saka D. Širovs. 

