Operatīvie dienesti aicina atcerēties par piesardzību Jāņu svinībās

Tāpat katru gadu šajos svētkos lielākā daļa negadījumu notiek alkohola reibumā, tostarp nereti ar traģiskām sekām. Jāņu brīvdienās katrā otrajā NMPD izsaukumā, kur gūta smaga trauma vai sākušās nopietnas veselības problēmas, lietots arī alkohols.





VP apkopotā statistika liecina, ka pie stūres alkohola reibumā tradicionāli katru gadu šajos svētkos sēžas desmitiem autovadītāju, tā apdraudot ne tikai sevi, bet arī citus satiksmes dalībniekus un viņu dzīvības. Pērn tie bija 60 transportlīdzekļu vadītāji, kuri brauca reibumā, bet 2022.gada Jāņu svētku divās dienās kopumā ceļu satiksmes negadījumos cieta 50 cilvēki un izdzisa divas dzīvības.





VUGD informācija rāda, ka pērn svētku brīvdienās ugunsgrēkos cieta astoņi cilvēki, viens gāja bojā, savukārt no ūdenstilpēm izcelti trīs bojāgājušie. Lielā daļā negadījumu, kuros cilvēki gājuši bojā ugunsgrēkos, avārijās vai noslīkuši, nereti lietojuši arī alkoholu.





VUGD atgādina, ka pirms ugunskura kurināšanas, jāsagatavo ugunskura vieta - tā jānorobežo, piemēram, ar akmeņiem vai smiltīm, un blakus jātur spainis ar ūdeni. Jāņu ugunskurs jākurina drošā attālumā no ēkām, kokiem, žogiem, piemēram, kādā klajā vietā, tomēr nekādā gadījumā mežā. Ugunskura vietu nedrīkst atstāt bez uzraudzības, to atstājot, ugunskurs ir pilnībā jānodzēš, lai izslēgtu ugunsgrēka izveidošanās iespējamību.





Savukārt grils ir jānovieto uz stabilas virsmas un tas pareizi jāiekurina. Ugunskuros un grilos nedrīkst dedzināt plastmasas izstrādājumus un riepas, jo tie sadegot rada indīgus dūmus un apkārtējie var saindēties ar degšanas produktiem.





Tāpat katru gadu līgotāji gūst smagus apdegumus, lecot pāri ugunskuram, iekrītot tajā vai reibumā uzkrītot grilam. Tradicionāli dzīvībai bīstami apdegumi tiek gūti, aizdedzinot ugunskuru ar degšķidrumu vai benzīnu, kas strauji uzliesmo. Savukārt nepieskatīti mazi bērni nopietnus apdegumus gūst, piespiežot plaukstas pie karsta grila vai iekāpjot oglēs. Bērni mēdz atdarināt dažādās pieaugušo rīcības, tādēļ bērnus bez uzraudzības uguns tuvumā nedrīkst atstāt.





Jāņu brīvdienās ir traģiski negadījumi, kad līgotāji noslīkst vai gūst smagas traumas, lecot ūdenī uz galvas vai uz kājām, kas nereti beidzas ar dzīvi ratiņkrēslā. Pat it kā pazīstamu ūdenstilpņu gultnē var būt koku un zaru sanesumi, kas iepriekš tur nav bijuši, līdz ar to nekad nevar būt drošs par vietu, kurā vēl nesen esi peldējis. VUGD brīdina neiet ūdenī alkohola reibumā, peldvietā nelekt ūdenī no augstuma ne uz galvas, ne uz kājām; neiet peldēties naktī, īpaši nezināmās peldvietās, kā arī nepeldi viens pats. Tāpat pārkarsis cilvēks nedrīkst strauji iet peldēties aukstā ūdenī, un ūdenskrātuvju tuvumā bērni jāuzmana ik mirkli.





VUGD aicina nedoties peldēt vienatnē, jo tad līdzās var nebūt citu cilvēku, kuri spētu ekstremālā situācijā palīdzēt. Daudzas traģēdijas uz ūdens notiek alkohola reibumā, kad ir traucēta apziņa un cilvēks neapdomīgi riskē, tajā pašā laikā viņam ir samazināta koordinācijas spēja un reakcijas ātrums, piemēram, lai saprastu, cik tālu ir aizpeldējis.





Pērnā gada svētku divās dienās no visiem notikušajiem ceļu satiksmes negadījumiem 25 negadījumos transportlīdzekļu vadītāji bija reibumā. Šajos negadījumos cieta 14 personas un viena gāja bojā.





Lai izvairītos no traģiskām sekām šī gada svētku dienās, atbildīgie dienesti aicina ne tikai autovadītājus būt atbildīgiem un neapdraudēt savu un apkārtējo dzīvības, braucot reibumā, bet arī līdzcilvēkus iesaistīties un uzņemties atbildību par to, kas notiek apkārt - būt vērīgiem un neļaut saviem draugiem vai tuviniekiem sēsties pie spēkrata stūres alkohola reibumā, kas var novest līdz traģēdijai. Tāpat, ja satiksmē tiek manīts autovadītājs, kura braukšanas maniere liecina, ka viņš, iespējams, brauc alkohola reibumā, nekavējoties par to jāziņo policijai, zvanot pa tālruņa numuru 110.





Dodoties uz svinību vietām, ir svarīgi iepriekš noskaidrot, kurā novadā vai pagastā notiks svinēšana, kāds ir tuvākās pieturas vai māju nosaukums vai kāds cits vietas orientieris, ja svētkus plāno sagaidīt meža ielokā vai pie kādas ūdenstilpnes. Ja notiks negadījums un būs nepieciešama mediķu, policistu vai ugunsdzēsēju glābēju palīdzība, operatīvie dienesti varēs ierasties daudz ātrāk, ja viņiem spēsi norādīt pēc iespējas precīzāku atrašanās vietu.