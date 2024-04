Operatīvie dienesti: Droši svētki būs labākā dāvana sev un tuviniekiem

Satiksme



Policija aicina ikvienu satiksmes dalībnieku būt atbildīgam un pasargāt sevi un citus no neapdomīgas rīcības sekām. Gaidāmajās svētku brīvdienās policija papildu ikdienas satiksmes kontrolei, īpašu uzmanību pievērsīs konkrētiem satiksmes apdraudējumiem – iespēju robežās policija rīkos pārbaudes, uzsvaru liekot uz to, lai autovadītāji nebrauc pie stūres reibumā, kā arī tiks pārbaudītas drošības jostas un tas, vai mazākie pasažieri tiek pārvadāti droši.



Līdzcilvēku attieksmei var būt izšķiroša nozīme nelaimes novēršanā, tāpēc VP pārstāvji aicina ikvienu reaģēt uz gadījumiem, kad autovadītājs mēģina vadīt transportlīdzekli alkohola reibumā.



Šobrīd laikapstākļi ir mainīgi un ceļi var būt apledojuši, tādēļ VP pārstāvji vērš autovadītāju uzmanību, ka jāizvēlas laikapstākļiem un ceļa segumam atbilstoša braukšanas maniere – jābrauc prātīgi un nesteidzīgi, kā arī jāievēro droša distance no priekšā braucošās automašīnas.



Mājokļa drošība



Lielu daļu no traģiskiem ugunsgrēkiem, kas izceļas mājokļos, varētu novērst, ja cilvēki būtu uzmanīgi, atbildīgi un ievērotu ugunsdrošības prasības. VUGD atgādina, ka bez uzraudzības atstātas sveces var izraisīt plašu ugunsgrēku, tāpēc atcerieties, ka sveces stabili jānovieto uz nedegošas virsmas un drošā attālumā no degtspējīgiem priekšmetiem, kā arī tās nedrīkst pat uz īsu brīdi atstāt bez uzraudzības! Svecītes dedzināt eglītē nedrīkst.



Arī nepareiza elektrisko spuldzīšu virteņu lietošana var izraisīt ugunsgrēku. Izvēloties dekorēšanas vietu, jāiepazīstas ar lietošanas instrukciju – vai elektrisko spuldzīšu lietošanas instrukcija ir paredzētas ārtelpām, iekštelpām vai tās ir ūdens un mitruma izturīgas. Atverot jaunas vai izmantojot jau lietotas virtenes, ir jāpārliecinās vai tās nav bojātas, jo jebkura ierīce ar bojātu vada izolāciju ir bīstama!



Līdzās tam viens no izplatītākajiem ugunsgrēku iemesliem ir apkures iekārtu nepareiza izmantošana, tāpēc neaizmirstiet ievērot drošības noteikumus – nekuriniet un neizmantojiet bojātas apkures iekārtas vai dūmvadus, aizdegšanai neizmantojiet viegli uzliesmojošus šķidrumus. Nenovietojiet uz un pie apkures ierīcēm degtspējīgus priekšmetus! Ja apkures iekārtu iekuriniet tikai svētku laikā, pirms lietošanas pārliecinieties, ka dūmvadā nav izveidojušies kvēpu, sodrēju un darvas nosēdumi, kas, savlaicīgi nenotīrīti, var izraisīt intensīvu šo produktu degšanu, atzīmē VUGD pārstāvji.



Savukārt policija iedzīvotājus aicina būt atbildīgiem un laikā, kad mājokļi tiek atstāti uz ilgāku laiku, parūpēties par to drošību. Lai pasargātu savu īpašumu no nevēlamiem viesiem, VP pārstāvji aicina iedzīvotājus ņemt vērā vairākus drošības padomus: vienmēr aizslēgt mājas durvis (arī palīgēku un garāžas durvis), neglabāt vērtīgas mantas viegli pieejamā un redzamā vietā. Ja mājās tiek uzglabāta skaidra nauda vai dārglietas, ir vērts padomāt par kvalitatīva seifa iegādi. Dodoties prom uz ilgāku laiku, jāaprunājas ar uzticamajiem kaimiņiem, lūdzot pievērst uzmanību tam, kas notiek mājokļa apkārtnē. Ja mājoklī ir ierīkotas drošības sistēmas – videonovērošana, signalizācija –, vienmēr jāparūpējas, lai šīs sistēmas būtu darba kārtībā.



Uguņošana



Ziemassvētki un gadumija ir laiks, kad cilvēki nereti papildina svinības ar dažādiem pirotehnikas izstrādājumiem, sarīkojot sev un tuviniekiem uguņošanu. Lai gan pirotehnikas izstrādājumi var būt krāšņi, tie var kļūt bīstami, ja netiek ievēroti visi drošības noteikumi. Operatīvie dienesti atgādina: ja esat izlēmuši svētkos izmantot pirotehnikas izstrādājumus, tie ir jāiegādājas tikai tādos uzņēmumos, kam ir izsniegta atbilstoša licence, kā arī pirotehnikas izstrādājumi jālieto, ievērojot visus drošības noteikumus, un jābūt īpaši piesardzīgam. Tāpat arī jāseko līdzi konkrētās pašvaldības noteiktajam par uguņošanu, sagaidot jauno gadu.



To, kādas sekas var nodarīt neuzmanība un pārdrošība pirotehnikas lietošanā, parāda NMPD pieredze. Diemžēl dienesta mediķi jau var saukt par tradīciju īsi pirms jaunā gada sagaidīšanas un svētku uguņošanas laikā gūtas smagās traumas, kas nereti atstāj paliekošas sekas uz visu turpmāko dzīvi. Tās ir plēstas brūces un plaši ķermeņa apdegumi, sejas savainojumi ar kaulu lūzumiem, acu bojājumiem un redzes traucējumi, arī plaukstu bojājumi ar sadragātiem pirkstiem un amputācijām, lūzumi u.c. Turklāt traumas gūst ne tikai pieaugušie, bet arī bērni un jaunieši, kuri atstāti bez pieaugušo uzraudzības. Piemēram, pērn Jaungada svinībās divi jauni vīrieši neuzmanības dēļ guva smagas sejas traumas, savukārt pāris dienas pirms tam – kādam cietušajam pirotehnika sprāgusi tieši plaukstās, noraujot visus pirkstus.



Tāpat pirms svētkiem jāpārliecinās, ka uz māju balkoniem vai pagalmā, neatrodas degtspējīgi priekšmeti, jo kaimiņu šautā raķete vai nevērīgi izmestais izsmēķis var izraisīt ugunsgrēku.



Uguņošanas veidošana ir jāuztic vienam cilvēkam, kurš savlaicīgi iepazīstas ar visu izstrādājumu lietošanas instrukciju un iekārto norises vietu, kā arī seko līdzi drošības noteikumu ievērošanai salūta laikā. Ja pirotehnikas raķetes nav nostrādājušas, tās atkārtoti neaizdedziniet! Bērni nedrīkst atrasties tiešā pirotehnisko izstrādājumu palaišanas vietā, turēt tos rokās vai aizdedzināt.



Svētku laikā jāatceras arī par savu mājdzīvnieku drošību – uguņošanas radītais troksnis bieži vien satrauc un pārbiedē mājdzīvniekus, tādēļ ir būtiski viņus neatstāt vienus pašus bez uzraudzības, atzīmē operatīvo dienestu pārstāvji.



Ja tomēr notikusi nelaime un ir nepieciešama operatīvo dienestu palīdzība, nekavējoties zvaniet uz tālruņa numuru 112!