Operatīvie dienesti garās Ziemassvētku brīvdienas gaida ar bažām

Lai šis laiks tomēr paietu mierīgi un bez traģiskiem starpgadījumiem, Valsts policija (VP), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) iedzīvotājus aicina rīkoties atbildīgi un apzinīgi, īpašu uzmanību pievēršot drošībai ceļu satiksmē, drošam mājoklim, kā arī rūpēm par savu un tuvinieku veselību.

Ceļu satiksmes drošība

Policija aicina ikvienu satiksmes dalībnieku būt atbildīgam un pasargāt sevi un citus no neapdomīgas rīcības sekām. Gaidāmajās svētku brīvdienās policija papildus ikdienas satiksmes kontrolei īpašu uzmanību pievērsīs konkrētiem satiksmes apdraudējumiem – iespēju robežās policija rīkos pārbaudes, uzsvaru liekot uz to, lai autovadītāji nebrauc pie stūres reibumā, kā arī tiks pārbaudītas drošības jostas un tas, vai pasažieri tiek pārvadāti droši.



Līdzcilvēku attieksmei var būt izšķiroša nozīme nelaimes novēršanā, tādēļ aicina nepalikt vienaldzīgiem un ziņot par gadījumiem, kad autovadītājs mēģina vadīt transportlīdzekli, būdams alkohola reibumā.



Droša pārvietošanās. Šobrīd laikapstākļi ir mainīgi un ceļi var būt apledojuši, tādēļ jāizvēlas laikapstākļiem un ceļa segumam atbilstoša braukšanas maniere – jābrauc prātīgi un nesteidzīgi, kā arī jāievēro droša distance no priekšā braucošās automašīnas. Tāpat jāparūpējas, lai spēkrats ir aprīkots ar labām ziemas riepām! Pārvietojoties kājām, diennakts tumšajā laikā vai sliktas redzamības laikapstākļos jābūt tērptiem atstarojošā vestē vai apģērbā ar labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem.

Drošs mājoklis

Lielu daļu no traģiskajiem ugunsgrēkiem, kas izceļas mājokļos, varētu novērst, ja cilvēki būtu uzmanīgi un atbildīgi ievērotu ugunsdrošības prasības, atgādina VUGD.



Sveces. Tās stabili jānovieto uz nedegošas virsmas un drošā attālumā no degtspējīgiem priekšmetiem, kā arī tās nedrīkst pat uz īsu brīdi atstāt bez uzraudzības! Svecītes dedzināt eglītē nedrīkst.



Lampiņu virtenes. Izvēloties dekorēšanas vietu, jāiepazīstas ar elektrisko spuldzīšu lietošanas instrukciju – vai tās ir paredzētas lietošanai ārtelpās vai iekštelpās; vai tās ir ūdens un mitruma izturīgas. Atverot jaunas vai izmantojot jau lietotas virtenes, ir jāpārliecinās vai tās nav bojātas, jo jebkura ierīce ar bojātu vada izolāciju ir bīstama!



Apkures iekārtas. Nekuriniet un neizmantojiet bojātas apkures iekārtas vai dūmvadus, aizdegšanai neizmantojiet viegli uzliesmojošus šķidrumus. Nenovietojiet uz un pie apkures ierīcēm degtspējīgus priekšmetus! Ja apkures iekārtu iekuriniet tikai svētku laikā, pirms lietošanas pārliecinieties, ka dūmvadā nav izveidojušies kvēpu, sodrēju un darvas nosēdumi, kas, savlaicīgi nenotīrīti, var izraisīt intensīvu šo produktu degšanu.



Svētku mielasts. Gatavojot maltīti, nedrīkst to atstāt uz ieslēgtas plīts vai cepeškrāsnī bez uzraudzības. Ja nepieciešams uz ilgāku laika sprīdi novērsties no ēst gatavošanas, tad jāuztic tā pieskatīšana citam pieaugušajam.



Mājoklis bez uzrauga. Lai pasargātu savu īpašumu no nevēlamiem viesiem, VP sniedz vairākus drošības padomus: vienmēr aizslēgt mājas durvis (arī palīgēku un garāžas durvis), neglabāt vērtīgas mantas viegli pieejamā un redzamā vietā. Ja mājās tiek uzglabāta skaidra nauda vai dārglietas, ir vērts padomāt par kvalitatīva seifa iegādi. Dodoties prom uz ilgāku laiku, jāaprunājas ar uzticamajiem kaimiņiem, lūdzot pievērst uzmanību tam, kas notiek mājokļa apkārtnē. Ja mājoklī ir ierīkotas drošības sistēmas – videonovērošana, signalizācija –, vienmēr jāparūpējas, lai šīs sistēmas būtu darba kārtībā.



Rūpes par veselību

Rūpējoties par iedzīvotāju veselību, NMPD mediķi šajās garajās svētku brīvdienās sniedz vairākus padomus.



Alkohols ar mēru! Nedrīkst sēsties pie stūres pēc alkohola lietošanas – tā pasargāsiet sevi un citus no iespējamās nelaimes! Alkohola ietekme uz organismu saglabājas ilgstoši – arī pēcsvētku dienas rītā alkohola koncentrācija asinīs joprojām pārsniegs pieļaujamo normu.



Sargā bērnus no apdegumiem. Neturiet bērnu klēpī, kad dzerat karstu dzērienu, jo bērns trauka saturu var uzraut sev virsū. Pārliecinies, lai kafijas kanna vai krūze nav uz galda vai plaukta malas. Nepieļauj bērnu rotaļas virtuvē pie karstiem katliem un plīts.



Bērniem atbilstošas rotaļlietas. Atcerieties, ka maziem bērniem nav piemērotas rotaļlietas, kas veidotas no daudzām sīkām detaļām, ko bērns var iebāzt mutē, degunā vai ausī un aizrīties vai nosprostot elpceļus.



Pirmās palīdzības aptieciņa. Jau šodien pārbaudiet savu mājas aptieciņas saturu, vai tur ir visi sev nepieciešamie medikamenti. Tas attiecas gan uz zālēm temperatūras mazināšanai un pretsāpju tabletēm, gan arī laikus jānodrošinās ar zālēm, kas tiek lietotas ikdienā, īpaši hroniskajiem pacientiem.

Neesiet vienaldzīgi. Nav jābūt gaisa temperatūrai zem nulles grādu, lai sāktos ķermeņa atdzišana. Ja redzi uz ielas vai vēsās telpās kādu guļam vai nekustoties, ej klāt un jautā, vai viss kārtībā.



Atcerieties par tiem, kuri dzīvo vieni. Neaizmirsti piezvanīt vai apciemot gados vecākos vientuļos kaimiņus, tuviniekus un paziņas. Viņi noteikti priecāsies par jauko sarunu, turklāt tādā veidā arī pārliecināsies, ka viņiem viss kārtībā. Ja nepieciešams, sarūpējiet viņiem vajadzīgo – sanesiet malku, sagādājiet trūkstošos medikamentus.



Ja nepieciešams mediķa padoms. Garajās svētku brīvdienās visu diennakti strādās ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis 66016001, kur mediķi uzklausīs pacienta sūdzības, izvērtēs tās un ieteiks, kā rīkoties, piemēram, kādus medikamentus lietot krīzes atrisināšanai. Tāpat svētkos strādās arī dežūrārsti un steidzamās medicīniskās palīdzības punkti.



Operatīvie dienesti aicina ikvienu, kurš vēl nav lejupielādējis savā viedierīcē lietotni “112 Latvija”, to paveikt. Izmantojot lietotni, var veikt zvanu un nosūtīt strukturētu SMS uz 112 kontaktu centru, kā arī apskatīt tīmekļvietnē www.112.lv ievietotos drošības padomus. Kārtīgi pārdomāta un izplānota drošu svētku svinēšana novērsīs nelaimes iespējamību, savukārt precīzas zināšanas par pareizu rīcību apdraudējuma situācijā spēs mazināt negadījuma sekas. Ja pastāv briesmas dzīvībai, veselībai, drošībai, apkārtējai videi vai īpašumam, nekavējoties jāzvana uz 112!