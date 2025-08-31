Operatīvie dienesti: Sākoties skolai, atgādini bērnam drošības noteikumus

Ceļš uz skolu – drošības pamats
Pēc vasaras brīvlaika, bērniem atgriežoties skolā, satiksme pilsētās kļūst intensīvāka, un ikvienam ceļu satiksmes dalībniekam jāatceras, ka pirmajās septembra nedēļās nepieciešams būt īpaši vērīgiem un jāpierod pie jaunā dienas ritma un satiksmes plūsmas. Tieši šajā laikā svarīgi būt divtik uzmanīgiem, lai pasargātu gan sevi, gan citus no negadījumiem. Autovadītājiem obligāti jāsamazina braukšanas ātrums mācību iestāžu tuvumā.
Rūpējies par sevi – lai mācību gads paiet bez traumām
Ceļu satiksmes noteikumi visiem dalībniekiem ir vienlīdz svarīgi. To ievērošana būtiski samazina risku gūt nopietnas traumas vai nonākt dzīvībai bīstamā situācijā. Visbiežākās traumas ceļu satiksmes negadījumos: galvas ievainojumi kritienu vai sadursmju laikā, lūzumi, ja gājēju notriec transportlīdzeklis vai bērns nokrīt no velosipēda vai skrejriteņa, kā arī smagi sasitumi un brūces, kas rodas, šķērsojot ielu neatļautā vietā vai steigā. Strauju triecienu gadījumā iespējamas arī muguras un locītavu traumas. Atbildīga un apdomīga rīcība ikdienas gaitās būtiski samazina šādu negadījumu risku un palīdz pasargāt bērnu veselību.
Sargi mantas – pieslēdz, rūpējies un pieskati
Ja bērns dodas ar velosipēdu vai skrejriteni uz skolu vai treniņu, noteikti ir jāparūpējas arī par braucamrīka drošību. To nedrīkst atstāt nepieskatītu – tas jāpieslēdz ar drošības slēdzeni. Tāpat ir svarīgi atgādināt savām atvasēm par pārējo mantu drošību – vēlams tās neatstāt bez uzraudzības, it īpaši vērtīgās lietas, piemēram, maku, telefonu u.c.
Svarīgākais, kas jāatgādina un jāpārrunā bērniem:
Pārvietošanās pa ielu un ceļu
- Ceļu satiksmes drošības noteikumi – kā pareizi šķērsot ielu.
- Drošākie maršruti uz un no skolas.
- Atstarotāju un gaismu lietošana – tumšajā diennakts laikā bērnam jābūt redzamam.
Pārvietošanās ar transportu
- Kā piedalīties satiksmē ar velosipēdu vai elektroskrejriteni.
- Uzvedība sabiedriskajā transportā – droši iekāpt, izkāpt un neatrasties bīstami tuvu brauktuvei.
Drošība riskantās situācijās
- Pareiza rīcība vietās, kur var rasties bīstamība – piemēram, neiziet uz brauktuves aiz autobusa vai tramvaja.
- Drošība pie dzelzceļa – šķērsot tikai atļautās vietās, vienmēr pārliecinoties par vilciena tuvošanos.
- Mūzikas klausīšanās un telefona lietošana – tie novērš uzmanību un rada apdraudējumu satiksmē.
Sociālā uzvedība un atbildība
- Sadarbība ar draugiem – nedrīkst skriet uz ceļa vai grūstīties, lai neapdraudētu sevi un citus.
- Rīcība ārkārtas situācijā – zināt, kur meklēt palīdzību, un atcerēties vienoto glābšanas tālruni 112.
Operatīvie dienesti aicina sabiedrību būt līdzatbildīgiem un būt vērīgiem! Ja pamanāt bērnu, kurš izskatās apmaldījies vai atrodas viens pats – nepalieciet vienaldzīgi, jautājiet, vai nepieciešama palīdzība, un nekavējoties informējiet atbildīgos dienestus.