Otrdien ceļu satiksmes negadījumos 10 cietušie

Avārijās traumas guvuši 10 cilvēki, tostarp viens gājējs, viens velosipēdists un trīs elektrisko skrejriteņu vadītāji.
Visvairāk ceļu satiksmes negadījumu ar cietušajiem reģistrēts Rīgas reģionā, kur notikuši deviņi šādi gadījumi. Vidzemes reģionā vienā avārijā cietis viens velosipēdists.
Vakar ceļu satiksmē Latvijā pieķerti astoņi transportlīdzekļu vadītāji alkohola reibumā, turklāt sešos gadījumos sākti kriminālprocesi, jo šoferi bijuši ļoti stiprā dzērumā. Savukārt narkotisko vielu iespaidā pieķerts viens vadītājs Latgales reģionā, kam piemērota kriminālatbildība.
Valsts policija aizvadītajā diennaktī noformējusi arī 204 administratīvos protokolus par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu.