Trešdiena, 1. oktobris, 2025 10:15

Otrdien ceļu satiksmes negadījumos 10 cietušie

Leta
Foto: Valsts policija
Aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 119 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem 10 bijuši ar cietušajiem, liecina Valsts policijas apkopotā operatīvā informācija.

Avārijās traumas guvuši 10 cilvēki, tostarp viens gājējs, viens velosipēdists un trīs elektrisko skrejriteņu vadītāji.

Visvairāk ceļu satiksmes negadījumu ar cietušajiem reģistrēts Rīgas reģionā, kur notikuši deviņi šādi gadījumi. Vidzemes reģionā vienā avārijā cietis viens velosipēdists.

Vakar ceļu satiksmē Latvijā pieķerti astoņi transportlīdzekļu vadītāji alkohola reibumā, turklāt sešos gadījumos sākti kriminālprocesi, jo šoferi bijuši ļoti stiprā dzērumā. Savukārt narkotisko vielu iespaidā pieķerts viens vadītājs Latgales reģionā, kam piemērota kriminālatbildība.

Valsts policija aizvadītajā diennaktī noformējusi arī 204 administratīvos protokolus par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu.

