Otrdien ceļu satiksmes negadījumos cietuši 19 cilvēki

Kopumā 24 stundu laikā reģistrēti 137 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem 14 bijuši ar cietušajiem. Visvairāk negadījumu ar cietušajiem reģistrēti Rīgas reģionā, kur četrās avārijās ievainoti četri cilvēki. Savukārt Zemgales reģionā trīs satiksmes negadījumos traumas guvuši pieci cilvēki.
Aizvadītajā diennaktī aizturēti trīs transportlīdzekļu vadītāji alkohola reibumā. Divos gadījumos pret dzērājšoferiem sākti kriminālprocesi, savukārt viens šoferis saukts pie administratīvās atbildības.
Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu visā Latvijā aizvadītajā diennaktī noformēti 198 administratīvā pārkāpuma protokoli, bet viens šoferis apturēts par agresīvu braukšanu, liecina policijas dati.