Trešdiena, 12.11.2025 11:05
Kaija, Kornēlija
Trešdiena, 12.11.2025 11:05
Kaija, Kornēlija
Trešdiena, 12. novembris, 2025 09:22

Otrdien ceļu satiksmes negadījumos cietuši četri velosipēdisti un divi gājēji

Leta
Otrdien ceļu satiksmes negadījumos cietuši četri velosipēdisti un divi gājēji
Foto: Valsts policija
Trešdiena, 12. novembris, 2025 09:22

Otrdien ceļu satiksmes negadījumos cietuši četri velosipēdisti un divi gājēji

Leta

Aizvadītajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši desmit cilvēki, tostarp četri velosipēdisti, divi gājēji un viens elektriskā skrejriteņa vadītājs, informē Valsts policija.

Kopumā 24 stundu laikā reģistrēti 150 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem desmit bijuši ar cietušajiem. Nevienā avārijā nav vairāk par vienu cietušo.

Visvairāk negadījumu ar cietušajiem reģistrēts Rīgas reģionā, kur piecās avārijās traumas guvuši pieci cilvēki, Zemgalē fiksēti trīs ceļu satiksmes negadījumi ar cietušajiem, bet Vidzemē - divi.

Otrdien uz Latvijas ceļiem pieķerti pieci automašīnu un motociklu vadītāji alkohola reibumā un divi - narkotisko vielu ietekmē. Sešos gadījumos sākti kriminālprocesi, bet viens šoferis ticis cauri ar administratīvo sodu, kas nozīmē, ka viņa organismā alkohola koncentrācija bija zem 1,5 promilēm.

Par atļautā ātruma pārsniegšanu aizvadītajā diennaktī noformēti 158 administratīvā pārkāpuma protokoli, bet vēl viens vadītājs pieķerts agresīvā braukšanā, liecina policijas apkopotā statistika.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?