Kopumā 24 stundu laikā reģistrēti 150 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem desmit bijuši ar cietušajiem. Nevienā avārijā nav vairāk par vienu cietušo.
Visvairāk negadījumu ar cietušajiem reģistrēts Rīgas reģionā, kur piecās avārijās traumas guvuši pieci cilvēki, Zemgalē fiksēti trīs ceļu satiksmes negadījumi ar cietušajiem, bet Vidzemē - divi.
Otrdien uz Latvijas ceļiem pieķerti pieci automašīnu un motociklu vadītāji alkohola reibumā un divi - narkotisko vielu ietekmē. Sešos gadījumos sākti kriminālprocesi, bet viens šoferis ticis cauri ar administratīvo sodu, kas nozīmē, ka viņa organismā alkohola koncentrācija bija zem 1,5 promilēm.
Par atļautā ātruma pārsniegšanu aizvadītajā diennaktī noformēti 158 administratīvā pārkāpuma protokoli, bet vēl viens vadītājs pieķerts agresīvā braukšanā, liecina policijas apkopotā statistika.