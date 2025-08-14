Ceturtdiena, 14.08.2025 14:31
Virma, Zelma, Zemgus
Ceturtdiena, 14.08.2025 14:31
Virma, Zelma, Zemgus
Trešdiena, 13. augusts, 2025 11:00

Otrdien ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 18 cilvēki, trešdaļa no tiem bijuši velosipēdisti

Leta
Otrdien ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 18 cilvēki, trešdaļa no tiem bijuši velosipēdisti
Foto: Valsts policija
Trešdiena, 13. augusts, 2025 11:00

Otrdien ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 18 cilvēki, trešdaļa no tiem bijuši velosipēdisti

Leta

Otrdien Latvijā reģistrēti 152 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cieta 18 cilvēki, informēja Valsts policija.

Vakar 12 cilvēki cieta avārijās Rīgas reģionā, četri - Kurzemē, bet pa vienam - Vidzemē un Zemgalē. Seši no cietušajiem bija velosipēdisti, divi - gājēji, bet viens - elektroskrejriteņa vadītājs.

Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi četrus vadītājus: divus Vidzemē un pa vienam Zemgalē un Rīgas reģionā. Visi četri aizturētie vadītāji pie transportlīdzekļu stūres bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsods, līdz ar to konfiscēs transportlīdzekli vai piedzīs transportlīdzekļa vērtību.

Savukārt par ātruma pārsniegšanu autovadītājiem vakar noformēti 233 protokoli: Rīgas reģionā sodīti astoņi autovadītāji, Vidzemē - 101, Latgalē - 57, Kurzemē - 47, bet Zemgalē - 20 transporta līdzekļu vadītāji. Divi vadītāji sodīti par agresīvu braukšanu.

Kopumā policija vakar noformējusi 498 protokolus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.