Otrdien Latvijā reģistrēti 122 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cieta pieci cilvēki, informēja Valsts policija.

Vakar divi cilvēki cieta avārijās Rīgas reģionā, bet trīs - Kurzemē. Viens no cietušajiem bija gājējs, bet vēl viens - velosipēdists.

Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi deviņus vadītājus: četrus - Rīgas reģionā, pa diviem - Zemgalē un Vidzemē, bet vienu - Latgalē. Rīgas reģionā aizturēts arī vadītājs, kurš bija lietojis narkotiskās vielas. Astoņi aizturētie vadītāji pie transportlīdzekļu stūres bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsods, līdz ar to konfiscēs transportlīdzekli vai piedzīs transportlīdzekļa vērtību.

Savukārt par ātruma pārsniegšanu autovadītājiem vakar noformēti 173 protokoli: Rīgas reģionā sodīti 36 autovadītāji, Vidzemē - 49, Latgalē - 36, Kurzemē - 29, bet Zemgalē - 23 transporta līdzekļu vadītāji. Viens vadītājs sodīts par agresīvu braukšanu.

Kopumā policija vakar noformējusi 420 protokolus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.

