Vakar trīs cilvēki cieta avārijās Rīgas reģionā, bet pa vienam - Kurzemē, Latgalē un Zemgalē. Divi no cietušajiem bija velosipēdisti, bet viens - elektroskrejriteņa vadītājs.
Kā aģentūru LETA informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, ap plkst. 17.05 saņemts izsaukums uz Zemgales ielu Olainē, kur bija avarējusi vieglā automašīna un negadījuma rezultātā tā atradās uz jumta. Izmantojot hidrauliskos instrumentus, glābēji no automašīnas atbrīvoja cilvēku un nodeva mediķiem.
Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi astoņus vadītājus - piecus Rīgas reģionā, kur aizturēts arī viens narkotikas lietojis vadītājs, un pa vienam Kurzemē, Latgalē un Zemgalē. Astoņi aizturētie vadītāji pie transportlīdzekļu stūres bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsods, līdz ar to konfiscēs transportlīdzekli vai piedzīs transportlīdzekļa vērtību.
Savukārt par ātruma pārsniegšanu autovadītājiem vakar noformēti 214 protokoli: Rīgas reģionā sodīti 35 autovadītāji, Vidzemē - 66, Latgalē - 62, Kurzemē - 34, bet Zemgalē - 17 transporta līdzekļu vadītāji. Četri vadītāji sodīti par agresīvu braukšanu.
Kopumā policija vakar noformējusi 507 protokolus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.