Valsts policija (VP) aizvadītajā diennaktī uz Latvijas ceļiem fiksējusi 18 agresīvas braukšanas gadījumus, kas ir krietni vairāk nekā parasti, liecina VP apkopotā diennakts statistika.

Ziemā uz slideniem ceļiem agresīva braukšana bieži izpaužas kā apzināta sānslīžu izraisīšana jeb tā sauktā driftošana, tāpēc agresīvas braukšanas gadījumu skaitam ir tendence pieaugt, uzsniegot sniegam.

Saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu par agresīvu braukšanu, kas izpaudusies kā apzināta sānslīdes izraisīšana, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no 70 līdz 280 eiro, turklāt par to tiek piešķirti arī seši pārkāpumu uzskaites punkti.

Aizvadītajā diennaktī ceļu satiksmes jomā VP kopumā konstatējusi 369 administratīvos pārkāpumus, tostarp 121 reizi pārsniegts atļautais braukšanas ātrums.

Savukārt par sēšanos pie stūres alkohola reibumā 24 stundu laikā sākti trīs kriminālprocesi un trīs administratīvā pārkāpuma procesi, kā arī pieņemts viens lēmums par transportlīdzekļa konfiscēšanu, liecina VP apkopotā statistika.

