Otrdiena, 27.01.2026 09:46
Ildze, Ilze, Izolde
Otrdiena, 27.01.2026 09:46
Ildze, Ilze, Izolde
Otrdiena, 27. janvāris, 2026 08:09

Otrdienas rītā daudzviet Latvijā apledojums un sniegs apgrūtina braukšanu

Leta
Otrdienas rītā daudzviet Latvijā apledojums un sniegs apgrūtina braukšanu
Foto: lvceli.lv
Otrdiena, 27. janvāris, 2026 08:09

Otrdienas rītā daudzviet Latvijā apledojums un sniegs apgrūtina braukšanu

Leta

Otrdienas rītā daudzviet Latvijā apledojums un sniegs apgrūtina braukšanu pa galvenajiem autoceļiem, informēja "Latvijas valsts ceļi".

Šorīt apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Tallinas šosejas posmā no Rīgas līdz Zvejniekciema stacijai, Vidzemes šosejas posmos no Rīgas līdz Augšlīgatnei un no Raunas pagrieziena līdz Veclaicenei, Valmieras šosejas posmā no Raganas līdz Braslas tiltam, pa Rīgas apvedceļu, Jelgavas šosejas posmā no Dalbes līdz Meitenei, Ventspils šosejas posmā no Kūdras no Strazdei, Liepājas šosejas posmā no Kaģiem līdz Bikstiem un pa ceļu Liepāja-Rucava.

Tāpat apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Daugavpils šosejas posmos no Rīgas līdz Saulkalnei un no Piekalniem līdz Paterniekiem, Kokneses šosejas posmā no Skrīveru pagrieziena līdz Tīnūžiem, kā arī pa Rēzeknes šoseju, pa ceļu Grebņeva - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža un pa Daugavpils un Rēzeknes apvedceļiem.

Pa reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā, izņemot Rīgas un Kuldīgas apkārtnes.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?