Šorīt apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Tallinas šosejas posmā no Rīgas līdz Zvejniekciema stacijai, Vidzemes šosejas posmos no Rīgas līdz Augšlīgatnei un no Raunas pagrieziena līdz Veclaicenei, Valmieras šosejas posmā no Raganas līdz Braslas tiltam, pa Rīgas apvedceļu, Jelgavas šosejas posmā no Dalbes līdz Meitenei, Ventspils šosejas posmā no Kūdras no Strazdei, Liepājas šosejas posmā no Kaģiem līdz Bikstiem un pa ceļu Liepāja-Rucava.
Tāpat apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Daugavpils šosejas posmos no Rīgas līdz Saulkalnei un no Piekalniem līdz Paterniekiem, Kokneses šosejas posmā no Skrīveru pagrieziena līdz Tīnūžiem, kā arī pa Rēzeknes šoseju, pa ceļu Grebņeva - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža un pa Daugavpils un Rēzeknes apvedceļiem.
Pa reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā, izņemot Rīgas un Kuldīgas apkārtnes.