Otrdienas rītā sniegs un apledojums apgrūtina braukšanu faktiski visā Latvijā

Otrdienas rītā sniegs un apledojums apgrūtina braukšanu faktiski visā Latvijā
Foto: lvceli.lv
Otrdienas rītā sniegs un apledojums apgrūtina braukšanu faktiski visā Latvijā

Otrdienas rītā sniegs un apledojums apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem faktiski visā Latvijā, liecina "Latvijas valsts ceļu" informācija.

Šorīt apmierinoši braukšanas apstākļi ir vien pa Ventspils šoseju, Rīgas apvedceļu Jūrmalas pusē un ceļiem Jēkabpils apkārtnē, bet pārējā valstī ceļu stāvoklis ir sliktāks.

Otrdienas rītā apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Tallinas, Vidzemes un Valmieras šosejām, pa Rīgas apvedceļu Vidzemes pusē, Bauskas šosejas posmā no Dzimtmisas līdz Grenctālei, Jelgavas šosejas posmā no Dalbes līdz Meitenei, Liepājas šosejas posmos no Kaģiem līdz Apšupes krustojumam un no Mazblīdenes līdz Liepājai, kā arī pa Liepājas- Rucavas ceļu.

Tāpat apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Daugavpils šosejas posmos no Rīgas līdz Aiviekstes tiltam un no Nīcgales līdz Pāterniekiem, Rēzeknes šosejas posmā no Varakļāniem līdz Terehovai, pa ceļu Grebņeva - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža, pa Kokneses šoseju un Daugavpils un Rēzeknes apvedceļiem.

Pa reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā, izņemot Rīgas un Jēkabpils apkārtnes.

